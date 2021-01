SML Réunion se positionne en faveur de la vaccination anti-Covid

Le syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion) adhère sans état d’âme, sans hésitation aucune à la campagne de vaccination contre la Covid 19 qu’il souhaite la plus rapide et massive possible.



Le SML Réunion invite toute la population réunionnaise à se faire vacciner, à vaincre pour certains une peur injustifiée des vaccins anti-Covid disponibles car à bien considérer comme seul traitement susceptible d’éviter et éradiquer la maladie.



Le SML Réunion recommande aux soignants en particulier d’être tous vaccinés afin d’éviter au maximum une contamination des patients qu’ils soignent .



Pour le SML Réunion :

Dr Humbert GOJON

Dr Serge KAH

Dr Rémy MAMIAS

Dr Christian LEMBA

Dr Daniel JATOB