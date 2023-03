Communiqué SML : ​"Convention médicale : un zéro pointé pour Braun, Fatôme et Emmanuel Macron"

Le communiqué du Syndicat des médecins libéraux (SML) de La Réunion : Publié le Samedi 4 Mars 2023

En effet aucun syndicat national représentatif n’a fini par signer mardi 28 mars 2023 une convention médicale, imposée par l’Etat et un pas de plus vers un sabordage délibéré de l’exercice libéral de la médecine, nuisible pour les médecins libéraux et en toute conséquence nuisible pour les patients.



Tout cela dans la continuité d’un suivi exemplaire des médecins libéraux réunionnais à plus de 85% de la journée nationale de fermeture des cabinets du 14 février 2023, ce dont le SML Réunion les félicite encore.



Si la voie d’un règlement arbitral est engagée, le combat pour sauver la médecine libérale ne fait que commencer. La solidarité des médecins réunionnais envers leurs confrères métropolitains pour de futures actions nationales se devra d’être pérenne et plus forte que jamais.



Le SML Réunion informe de la participation active du SML, avec sa présidente Sophie BAUER, aux assises du déconventionnement à Paris des 03 et 04 mars 2023 organisées par l’UFML. À souligner la présence également de la FMF, du BLOC et de Médecins pour demain, la CSMF et MG France n’y participant pas. Le déconventionnement n’étant pas souhaité et encore moins revendiqué par le SML, mais avéré comme une solution hélas prête à devenir inévitable en réponse à l’incurie de dirigeants et élues voulant rien entendre et qui en assureront l’entière responsabilité.



Le SML Réunion invite chaque médecin réunionnais libéral à demander à l’ARS par courriel les modalités pour un déconventionnement et quelles en seraient les conséquences pour le médecin et sa patientèle.



Dr Humbert GOJON

Président SML Réunion

Vice-PrésIdent du SML

chargé des DOM -TOM