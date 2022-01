A la Une . SMIC, taxes, malus : Ce qui change au 1er janvier 2022

Smic, retraites, prix à la consommation... mais aussi mesures sanitaires... Voici tout ce qui change ce 1er janvier. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 07:15

Revalorisation du Smic et des pensions de retraite



Suite à l’accélération de l’inflation, le Smic mensuel augmente automatiquement à partir d’aujourd’hui. Il passe à 1603 euros brut/mois pour 35 heures hebdomadaires, soit 1269 euros net par mois. C’est une augmentation de 38 euros net pour les salariés.



Les pensions de retraite sont elles aussi revalorisées à compter de ce 1er janvier, à hauteur de 1,1%. L’augmentation concerne l’ensemble des retraites de base à l’exception de celles des avocats.





Ce qui vous coûtera moins cher



Exonération de la taxe habitation



L’allégement de la taxe d’habitation se poursuit en 2022, avant une suppression totale en 2023. "Les ménages qui n’ont pas encore bénéficié de la suppression de leur taxe d’habitation peuvent prétendre à une exonération de 65 % de cette taxe sur leur résidence principale, quels que soient leurs revenus", indique le site des impôts



La pilule contraceptive



La contraception est désormais gratuite pour les 3 millions de femmes de moins de 25 ans du pays, pour une catégorie de produits uniquement. Les pilules de 3e et 4e génération, préservatifs, crèmes spermicides, patchs, anneaux vaginaux restent payants.



Gratuité de l'eau potable dans les bars et restaurants



Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. L’eau doit être fraîche ou tempérée.





Ce qui vous coûtera plus cher



Les timbres



Depuis des années, le prix des timbres progresse. Cette nouvelle année ne fait pas exception, les prix vont continuer de grimper.



Le prix du timbre vert, pour un pli distribué en 48 heures en France métropolitaine, coûte désormais 1,16 € (contre 1,08 € en 2021). Le timbre rouge vous en coûtera quant à lui 0,15€ de plus que l’an passé.



Malus sur les véhicules polluants



Le malus automobile concerne plus de véhicules à compter de ce 1er janvier. Il s’appliquera à partir de 128 grammes de CO2 au km, contre 133 grammes de CO2/km en 2021. Un malus au poids est également mis en place pour les véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne.



Les mesures sanitaires à La Réunion



À compter du samedi 1er janvier pour une première période de 3 semaines, un couvre-feu est mis en place de 21h00 à 5h00. Tout évènement et tout rassemblement sur la voie publique sont interdits. Tous les rassemblements festifs privés dans les ERP de type X, L et CTS sont interdits et des jauges sont de nouveau en vigueur dans les établissements recevant du public.



Pour la planète



Pêche des bichiques



La préfecture change la réglementation de la pêche qui ne sera plus autorisée qu'en septembre et février. Les zones de pêche sont aussi limitées.



Limitation du plastique



Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, certains fruits et légumes ne seront plus vendus sous emballage plastique.



L’élimination des invendus non alimentaires interdite



Les invendus non alimentaires ne peuvent plus être détruits par incinération. Cela concerne les produits électriques et électroniques, piles, cartouches d’encre, vêtements et chaussures, meubles, produits d’hygiène et de puériculture, livres et fournitures scolaires.



Allongement de la période de garantie légale de conformité



La garantie légale de conformité pour les produits de seconde main est allongée de 6 mois. Un défaut de conformité apparu dans les 12 mois après l’achat d’un produit d’occasion est présumé exister au moment de l’achat, sauf preuve contraire.



- Extension de la garantie légale de conformité au numérique



