A la Une . SMIC, tabac, taux d'usure : ce qui change au 1er mai 2023

Comme chaque début de mois, de nombreux changements vont entrer en vigueur. Par GD - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 06:47

Le SMIC augmente...



Le salaire minimum va être augmenté de 2,19 %, passant de 1 353,07 euros net par mois à 1 383,08 euros, à partir du 1er mai au lieu du 1er juin. La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que cette augmentation est due à la hausse des prix qui dépasse les 2 % par rapport à la dernière hausse. En conséquence, le Smic horaire sera augmenté de 0,25 euros brut, passant de 11,27 euros à 11,52 euros.



...les prestations sociales également...



Les prestations sociales vont connaître une hausse de 1,6 % à compter du 1er mai, affectant notamment le Revenu de Solidarité Active (RSA), la Prime d'Activité et les Allocations Familiales. Bien que cette hausse ait été validée en avril, les bénéficiaires ne la verront pas apparaître avant le 5 mai. En conséquence, pour une personne vivant seule, le RSA passera de 598,54 euros à 608,12 euros.



...comme le prix du tabac



Les fumeurs ne vont pas être ravis d'apprendre que le prix du tabac va de nouveau augmenter. Selon un document officiel des Douanes françaises, certains paquets de cigarettes verront leur prix augmenter à partir du 1er mai. Par exemple, les paquets de Lucky Strike Bleu et Red vont passer de 10,60 euros à 11 euros. Cette augmentation progressive devrait amener tous les paquets de cigarettes à coûter 11 euros pour 20 cigarettes d'ici à 2024.

Déclaration des revenus



Si vous n'avez pas encore rempli votre déclaration de revenus, il est important de ne pas tarder. La campagne de déclaration 2023 a débuté en ligne le jeudi 13 avril, et les dates limites varient en fonction des départements et des situations des contribuables. Les Français résidant à l'étranger ainsi que ceux des départements de 1 à 19 ont jusqu'au jeudi 25 mai pour déclarer leurs revenus, tandis que pour les départements allant du 20 au 54, tels que Bordeaux, les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, la date limite est fixée au 1er juin. Les départements de 55 à 976 bénéficient d'un délai supplémentaire et ont jusqu'au 8 juin pour déposer leur déclaration.



Les demandes de bourses étudiantes sur critères sociaux doivent être déposées avant le 31 mai inclus.



Le taux d'usure en hausse



Enfin, les futurs emprunteurs vont devoir payer plus cher. Le taux d’usure, qui fixe la limite haute des nouveaux crédits, sera relevé au 1er mai. Le taux d’usure sera désormais fixé à 4,52 % pour les prêts immobiliers les plus longs et 4,33 % pour les prêts entre 10 et 20 ans.