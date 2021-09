A la Une . SMIC, Assurance-chômage, APL... Tout ce qui change au 1er octobre

Ce vendredi, La Réunion peut s’estimer chanceuse. En effet, si le prix du gaz a augmenté de 10 cts, portant le prix de la bouteille à 19,46€, la métropole va connaître une forte augmentation de 12,6%. Une hausse en continu depuis plusieurs mois et qui devrait encore se poursuivre.



La métropole va également connaître la dématérialisation de la carte vitale, mais cette mesure ne sera pas encore appliquée dans notre département. La Réunion est par contre concernée par plusieurs autres mesures.



Augmentation du SMIC



Le Smic va connaître sa plus forte augmentation depuis 2012. Le SMIC mensuel brut va augmenter de 34,89€ pour s'établir à 1589,47 euros. Une mesure pour respecter la loi qui stipule que le salaire minimum doit être augmenté lorsque l’inflation dépasse 2% par rapport à la dernière revalorisation, ce qui est le cas.



Une mesure qui ne plaît pas au ministre de l’Économie, qui a estimé que "donner un coup de pouce au Smic, c’est donner un coup de canif au redressement de l’emploi."



Réforme de l’Assurance-chômage



Après avoir été programmé au 1er juillet, la réforme de l’assurance-chômage doit entrer en vigueur ce vendredi. La faute au Conseil d’État qui l’avait suspendue en invoquant des incertitudes sur la situation économique. Finalement, le gouvernement le lance ce 1er octobre.



Selon une évaluation de l’Unedic, les 1,15 million de personnes qui ouvriront leurs droits dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la réforme toucheront moins (17%) mais sur une période allongée (14 mois en moyenne contre 11).



Les APL revalorisées



Les aides personnalisées au logement (APL) vont augmenter de 0,42€. Une faible hausse qui fait suite à un gel de leur revalorisation en 2018 et à une désindexation sur l’indice de référence des loyers en 2019 et 2020.



Un changement sur le droit à ces prestations avait été effectué en janvier dernier. Les prestations ne sont plus versées sur les revenus perçus deux ans plus tôt, mais sur ceux des 12 derniers mois, réactualisées chaque trimestre.



Revalorisation des salaires des professionnels de santé



Près de 500.000 agents de la fonction publique hospitalière vont bénéficier d’une augmentation générale de 183 euros net par mois. Une mesure élargie aux 18.500 soignants du secteur social et médico-social de la fonction publique.



Les aides à domicile du secteur associatif intervenant chez les personnes âgées et handicapés auront également droit à une augmentation de 13 à 15%. Une augmentation qui concerne pas ceux du secteur privé.



Les techniciens de laboratoire, les diététiciens et les préparateurs en pharmacie seront reclassés en catégorie A en janvier prochain.



Numéro Vert de prévention du suicide



Un numéro national pour la prévention du suicide, le 31 14, est mis en place. Il sera accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24.



Passeport obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni



En raison du Brexit, le Royaume Uni ne fait plus partie de l’espace européen. Il faut à présent se munir d’un passeport pour se rendre de l’autre côté de la Manche depuis l'Hexagone. La carte d’identité ne suffira plus.



