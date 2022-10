A la Une . SK, malvoyant : La musique pour aller au-delà de son handicap

Grégory Chérimont, plus connu sous son nom d’artiste SK est malvoyant depuis l’enfance. Auteur, compositeur, interprète, il est également producteur. Il a trouvé dans la musique et la production, un moyen de faire émerger de jeunes talents sous son label Def Run (Défend La Réunion). Le fait de souffrir d’une sévère déficience visuelle toutes ces années n'a fait que renforcer son goût pour la création et la composition, jusqu'à pouvoir aujourd'hui faire partager son univers musical. Rencontre avec un artiste Réunionnais doté d’une volonté extraordinaire qui a réussi à dépasser son handicap pour vivre de sa passion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 14:52



