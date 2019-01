Communiqué SIRHA 2019: Un arôme tropical au rdv mondial de la restauration et de l’hôtellerie La Réunion sera représentée au SIRHA, salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie qui se déroulera à EUREXPO, Lyon, du 26 au 30 Janvier 2019. Nexa accompagnera une délégation composée de 6 entreprises réunionnaises, qui présentera différentes gammes de produits locaux sublimées par les animations culinaires du Chef, Jofrane Dailly. Voici le communiqué :

Suite au véritable succés rencontré lors de sa 1ère participation au SIRHA 2017, La Réunion renouvelle sa présence pour cette édition 2019 au salon mondial de la restauration et de l’hôtellerie qui se tiendra du 26 au 30 Janvier 2019 à EUREXPO, Lyon. Multispécialiste de l’agroalimentaire, le SIRHA regroupera cette année 12 secteurs de produits alimentaires, 3000 exposants et marques , plus de 208 000 visites professionnels dont 29 000 visiteurs internationaux seront attendus.



Nexa, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation de La Réunion a souhaité participer à ce rdv hautement qualitatif en accompagnant 6 entreprises Réunionnaises avec l’opportunité de s’exposer sur le Pavillon Outre-mer dans un objectif commun: promouvoir l’excellence du territoire et contribuer au developpement de leur activité. Avec le soutien du Conseil Régional de la Réunion, de l’Union Européenne et de Business France Ministére des Outre-Mer, Nexa propose aux entreprises une offre d’accompagnement intégrant différentes prestations de services: organisation logistique du déplacement, stands aménagés, supports de communication.



La délégation réunionnaise accompagnée par NEXA se compose de :

Maison AH SOUNE: spécialisée dans la fabrication de produits snacks apéritifs tels que «les croupoux», les biscuits apéritifs sous la marque PLUIE D OR ainsi que la transformation d‘épices et condiments sous la marque BON’EPICE. LAVALLE: vous fait découvrir les produits rares de la Réunion à travers des créations de saveurs culinaires d’exceptions.

GSR FOOD: Précurseur dans la conception de bornes de commandes interactives dans les hôtels, Choose & Eat est le nouveau concept innovant qui offre aux clients, un véritable service de restauration en chambre.

REUNIRHUMS: producteur de rhums arrangés depuis des générations, attisera la curiosité avec ces créations originales gorgées de soleil.

REUNIPECHE: spécialiste de la pêche fraiche à la Réunion et unique usine intégrant le niveau I de transformation de produits prêts à l’exportation.

ROYAL BOURBON Industrie: premier transformateur de fruits tropicaux surgelés, une marque leader sur le marché réunionnais qui mêle tradition et excellence.



La délégation Réunionaise aura l’opportunité de profiter d’un programme de rendez-vous BtoB, de sublimer ses produits, de participer aux animations culinaires menées par des chefs directement sur le stand, de s’inspirer des innovations culinaires, de mettre en avant la qualité de leurs produits et ainsi développer leurs activités à l’échelle nationale et internationale.



Les arômes Réunionnais sauront-ils réveiller les papilles gustatives de nouveaux partenaires? RDV prochainement au SIRAH 2019 et suivez toute l’actualité en direct sur: www.nexa.re ou sur notre page Facebook NEXA. N.P Lu 97 fois





Dans la même rubrique : < > IRT: Nouvelle année, nouvelle campagne de communication ! Edouard Philippe: "Tout un programme de répression et d’intimidation", dénonce Ratenon