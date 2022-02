lo van siklone la pli

gro dézord lo van

gro pléré lo syèl

antann lo van la pli akokiyé tèrla Mada

dann in kwin mon kaz bwa-sou-tol

akokiyé sanm mon fanm mon zanfan

inn tann ankor

antann boukan lo van la pli déor

konprann déor pou rant anndan

konprann byinto nora pi

la born rant déor é anndan

nora riyink déor

antann bourant lo van

sagay do lo

pou batbat si lo twa la tol mon kaz

byinto déor anndan

dézord mon kèr pou bat a kasé

pli for lo van la pli déor ankor

mon fanm pou priy bondyé

kèl bondyé ? ousa li lé ?

mon zanfan pou pléré

lo ti tann sirtou

nout tout akokiyé byin séré inn sanmlot

dann in kwin la kaz ma la gingn protézé

pou anpar nout kor lo zyé la mor

déor anndan astèr

la pi la tol si lo twa la kaz

si bonpé lo twa Mada

lo twa bann maléré

touzour bann maléré pou gingn lo kou

bondyé i wa pa klèr

li wa èk lo zyé siklone



astèr siklone la fané

i rèst bonpé zabitan Mada

zot zyé pou pléré

soman la pwin lo tan pléré

i fo sèy sort dann malizé

ziska in not malèr i pwint son zyé