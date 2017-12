SIDR: Un "appel à la grève générale" le 11 décembre

Les syndicats IUR CFDT, CFE-CGC et FO appellent à la grève générale ce lundi, devant le siège social de la SIDR, à partir de 7 heures.



Un mouvement social destiné à protester contre rachat de la SIDR par la SNI. Parmi les inquiétudes, les "suppressions d'emplois et perte de métiers", et l'absence "d'engagements en matière de maintien des avantages sociaux".