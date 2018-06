SIDR: Les grévistes menacent de durcir le mouvement

Une grève illimitée des salariés de la SIDR a début ce lundi, à l'appel d'une intersyndicale CFE/CGC, UIR/CFDT, CGTR et FO. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail.Après une rencontre avec le Département le 11 juin et avec la préfecture le 12 juin, les grévistes devaient rencontrer ce mardi l'ensemble des instances représentatives du personnel en présence d'André Yché, président du directoire du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire de la SIDR, actuellement en déplacement à La Réunion. Une rencontre qui n'a pas permis d'ouvrir le dialogue, les représentants syndicaux s'opposant à la présence de Bernard Fontaine, le directeur général de la SIDR. "Les salariés voulaient absolument que cette rencontre se tienne sans la présence du directeur général, cela ne s'est pas fait, la réunion a été avortée", explique Jean Técher de la CFDT."On prévoit des actions plus fortes, on va durcir le mouvement", préviennent les grévistes qui ont notamment menacé de bloquer le pont Vinh San.Les grévistes ne comptent pas baisser les bras. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail "pour une vraie qualité de services et une meilleure satisfaction des locataires", le maintien d'un effectif "suffisant pour travailler correctement", "une meilleure visibilité de la politique du logement social à la SIDR" et le "respect des instances représentatives du personnel et du code du travail".Une réunion est prévue avec la CDC ce mercredi 13 juin. Les grévistes comptent également se faire entendre lors du conseil d'administration qui se tiendra ce jeudi.