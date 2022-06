Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION SIDR-Acadomia : 32 enfants récompensés au Département

« Il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves, rien n’est inaccessible… ». C’est par ces mots que Jeannick Atchapa, Vice-président du Département délégué à l'habitat et Président du Conseil d’Administration de la SIDR sur le projet « Réussite Scolaire » a accueilli les lauréats du grand jeu des vacances « Réussite Scolaire pour tous » organisé par la SIDR. 32 enfants ont été récompensés pour leur assiduité à la plate-forme Acadomia.



Un partenariat inédit pour un bailleur social. La SIDR a innové en 2019 en proposant aux enfants de ses locataires de disposer d’un accès gratuit et illimité à la plate-forme en ligne Acadomia. Un soutien scolaire pour favoriser la réussite des enfants qui sont en décrochage mais également pour ceux qui veulent consolider leurs acquis. « Le Département est bien évidemment sensible à cette démarche qui vise à la fois à lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire », a expliqué par ailleurs Jeannick Atchapa.



Présents dans l’Hémicycle, Fabiola Lagourde, administratrice au Conseil d’Administration de la SIDR, Thierry Ouillon, Directeur Général de la SIDR et les mécènes privés qui ont permis de voir la réalisation de ce projet. Du CP à la terminale, les enfants pouvaient s’inscrire sur la plate-forme et se connecter selon leurs besoins. Et c’est justement sur ces connections que ce sont basés les responsables de la SIDR pour décerner les prix qui ont été remis ce 15 juin dans l’Hémicycle du Palais de la Source.



Les enfants qui se sont distingués, en profitant au maximum de cet accès au savoir, sont repartis avec des lots comme des casques virtuels, des initiations au golf, baptême de parapente ou encore le lot le plus important un billet d’avion proposé par une compagnie aérienne. C’est Shanel, élève de terminale, qui remporte la mise. Un parcours d’excellence pour cette jeune fille qui a été acceptée à une prépa au lycée Leconte de Lisle. « Je souhaite intégrer une grande école et j’envisage des études qui me mèneront à une carrière d’ambassadrice ». Félicitations à Shanel qui a battu le record de connections. « Je voudrais remercier la SIDR et ma fille pour tous ces efforts. J’invite les parents à s’inscrire c’est une grande chance », a précisé sa mère.







Dans la même rubrique : < > Plan bien-être : Le Département déploie ses actions Amélioration de l’habitat : Le Département double la cadence et propose aux artisans 4000 chantiers par an