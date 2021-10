SIDÉLEC : l’actualité des projets phares & innovants

Le SIDÉLEC est engagé depuis plus de 20 ans aux côtés des Réunionnais. Véritable acteur du développement du territoire, le SIDÉLEC investi chaque année pour l’électrification rurale mais aussi pour des expérimentations et innovations en faveur de la transition énergétique.



Quelques exemples :



ÉCLAIRAGE PUBLIC : Plan Régional d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public



L’objectif est de renforcer la performance du réseau, de renforcer la sobriété énergétique, de réduire la pollution lumineuse et de préserver la biodiversité.

- 14 communes, 7 500 points lumineux

- Près de 8 millions d’investissement en 2021

- Des travaux de mai 2021 à juin 2022

- 3 184 368 kWh/an économisés



MOBILITÉ ÉLECTRIQUE & HYDROGÈNE : Une première à La Réunion



1. En 2021, 2 installations de recharge solaire pour véhicules électriques et d’autoconsommation pour les bâtiments du siège et de l’antenne sud seront réalisées. Pour le siège du SIDÉLEC, l’IRSVE, sera couplé à une station de distribution d’hydrogène financé grâce au plan de relance.



2. Le SIDÉLEC a également réalisé une étude pour l’implantation d’IRSVE pour les communes. Les travaux débuteront en 2022. Le coût est estimé à 1M€. La production annuelle étant estimée à 390 MW/h. Ces IRSVE vont concernés les besoins électriques d’un bâtiment communal. 275 tonnes de CO2 évité par an.



MAFATE VILLAGE SOLAIRE : Le service public 100 % énergie verte



En partenariat avec l’État et les communces de Saint-Paul et de La Possession, il s’agit de créer un véritable service public de l’électricité 100% énergie renouvelable et de lutter contre la précarité énergétique.

- 16,2 millions d’investissement travaux

- Fin des travaux 2023 Près de 300 points de livraison

- Programme Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE) pour l’acquisition des électroménagers performants (Comité MDE : DEAL - Région Réunion - EDF -ADEME)



CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ : Accompagner les communes pour réduire la consommation énergétique



L’objectif en partenariat avec l’ADEME est de mettre en œuvre un plan d’action communal de réduction des consommations. 306 actions ont été proposées et 47 réalisées.



Un acteur de territoire qui investit pour l’avenir



Avec plus de 20 millions d’euros investis chaque année en étude et travaux, le SIDÉLEC contribue au développement du territoire. De 2021 à 2026, plus de 122 millions d’euros financeront les projets :

* d’électrification rurale

* d’amélioration de l’éclairage public

* d’installation de bornes solaires

* d’autoconsommation

* de construction des bâtiments écoexemplaires du SIDÉLEC

* de production d’énergie verte, notamment en milieu isolé