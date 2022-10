SIDELEC : Présentation du Compte Rendu Annuel d’Activité de la Concession par EDF

Le CRAC est un outil contractuel qui retrace l’activité du concessionnaire – EDF Réunion. À la lumière des indicateurs techniques, financiers et patrimoniaux, le CRAC permet de veiller au bon fonctionnement et à la qualité du Service Public d’Électricité.



Cet état des lieux annuel du réseau de distribution électrique renseigne sur la performance du réseau pour toutes les communes de l’île. Le Sidélec, Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité, se montre très attentif à la continuité et la qualité de la fourniture électrique au profit des usagers – clients finals.



De même, pour protéger les clients – consommateurs dans ce contexte de crise énergétique et inflationniste, le Sidélec estime que non seulement il est indispensable mais vital de préserver le Tarif Réglementé de Vente et la Péréquation Tarifaire pour les Zones Non Interconnectées au réseau continental.



Maurice Gironcel, Président du Sidélec, a également profité de l’occasion pour réaffirmer à nouveau l’importance de sensibiliser la population en matière de sobriété et d’efficacité énergétique et d’accompagner le public en situation de précarité énergétique.



Le CRAC sera examiné d’ici fin octobre par le Conseil Syndical avec un double objectifs : Identifier les points de vigilance et définir, collectivement, les axes d’amélioration nécessaires et prioritaires pour continuer à rendre un service public de qualité au quotidien.



C’est dans un état d’esprit de partenariat actif et de co-construction que le Syndicat Intercommunal d’Électricité de la Réunion travaille avec l’ensemble des acteurs du territoire – État, Conseil Régional, Conseil Départemental, EPCI, monde économique - pour atteindre l’autonomie électrique dès 2023 et énergétique de l’île à l’horizon 2030.



Maurice Gironcel

Président du Sidélec Réunion