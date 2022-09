Revenir à la Rubrique SIDELEC SIDELEC : L’éco-responsabilité, « la révolution » au cœur ! Mercredi 14 septembre 2022 l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et plus de 200 organismes et ONG spécialisés dans la santé ont appelé à l'élaboration d'un "traité de non-prolifération des combustibles fossiles". Le collectif souligne les "graves menaces pour la santé humaine et planétaire" qu'ils représentent. Le SIDELEC Réunion, collectivité profondément engagée en faveur de la transition énergétique soutient cette démarche et appelle l’ensemble des acteurs réunionnais à poursuivre leurs efforts en matière d’éco-responsabilité.

Le SIDELEC, une collectivité engagée



Dans cette logique de non-prolifération des énergies fossiles, le SIDELEC Réunion s’est engagé aux côtés de ses partenaires pour faire de Mafate un village solaire. Une réalisation concrète en faveur des habitants du cirque. Un nouveau cap sera franchi le 20 septembre prochain avec l’inauguration des micro-réseaux 100% solaires de l'Ilet à Bourse.



L’électrification des sites isolés de Mafate représente un investissement de plus de 20 millions d’euros, un engagement à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux qui s’imposent à nos collectivités.



Le SIDELEC Réunion s’engage également en matière de maîtrise de l’énergie et de sensibilisation en milieu scolaire en soutenant le dispositif Watty à l’école. Ce programme pédagogique a pour vocation la sensibilisation des futurs citoyens aux économies d’énergie et au changement climatique. Le dispositif qui rencontre un grand succès est un symbole fort preuve de l’intérêt de nos plus jeunes générations pour la préservation de notre planète.



Un intérêt illustré par la participation programmée de plus de 40 acteurs locaux à l’occasion du "World Clean Up Day" qui se déroulera le 17 septembre prochain dans plus de 191 pays. L’objectif est simple, mobiliser un maximum de citoyen sur une journée et procéder à un nettoyage géant de nos territoires ! Une journée mondiale du nettoyage de notre planète qui traduit l’engagement au quotidien de millions de citoyens, le SIDELEC Réunion salue cet engagement.



Une approche globale, un défi réunionnais.



Dans un contexte de hausse constante des énergies fossiles, il est urgent d’agir en pleine connaissance des enjeux locaux, nationaux et internationaux.



A l’aube de la Conférence sur les changements climatiques qui se déroulera en novembre en Égypte, Maurice Gironcel, président du SIDELEC Réunion rappelle que cette nécessaire "révolution passera par l’union des énergies collectives pour faire de la Réunion une île verte", "Nous n'avons pas de planète de rechange" rappelait Paul Verges en 2011 lors d’un discours au Sénat.



L'éco-responsabilité est une approche qui se veut globale dans la prise en compte des enjeux du développement durable. Cette "révolution" éco-responsable est en route, loin des considérations marketing, l’éco responsabilité se veut durable et planifiée.





