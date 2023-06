Avis de marché & Appels d’offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de travaux - Appel d'offres ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mercredi 7 Juin 2023

Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande de travaux d'électrification rurale

Numéro du marché : 2023-14





1 – Identification de l’organisme qui passe le marché :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION), 10, rue Transversal - Bel-Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél. : 0262 20 26 19 - Fax : 0262 20 19 75 - Courriel :



2 – Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande de travaux d'électrification rurale

Numéro du marché : 2023-14



3 – L’avis concerne : Un accord-cadre à bons de commande en application de l’article R2162-2e alinéa du Code de la Commande publique, pour l’exécution de travaux d’électrification rurale :

- Catégorie A : renforcement avec création (R1) ou mutation (R2) de poste

- Catégorie B : renforcement de câbles ou créations de départ (R3) et extension (EXT), sans création ni mutation de poste

- Catégorie C : Enfouissement (ENF) de réseaux.



4 – Caractéristiques principales du marché : Le marché se décompose en 9 lots séparés.

Les catégories A et B sont chacune réparties en 4 lots en fonction de la localisation territoriale des travaux à réaliser. La catégorie C constitue un lot unique.



Catégorie A :

Lot 1 ou A-1 : Communes de Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Suzanne - La Possession - Le Port

Lot 2 ou A-2 : Communes de Saint-Paul - Trois-Bassins - Saint-Leu - Les Avirons- Etang-Salé

Lot 3 ou A-3 : Communes de Saint-Louis - Cilaos - Entre-Deux - Saint-Pierre - Petite-Ile - Saint-Joseph - Saint-Philippe

Lot 4 ou A-4 : Communes de Sainte-Rose - La Plaine-des-Palmistes - Saint-Benoît - Saint-André - Bras-Panon - Salazie

Catégorie B :

Lot 5 ou B-1 : Communes de Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Suzanne - La Possession - Le Port

Lot 6 ou B-2 : Communes de Saint-Paul - Trois-Bassins - Saint-Leu - Les Avirons- Etang-Salé

Lot 7 ou B-3 : Communes de Saint-Louis - Cilaos - Entre-Deux - Saint-Pierre - Petite-Ile - Saint-Joseph - Saint-Philippe

Lot 8 ou B-4 : Communes de Sainte-Rose - La Plaine-des-Palmistes - Saint-Benoît - Saint-André - Bras-Panon - Salazie

Catégorie C :

Lot 9 ou C : lot unique regroupant les 23 communes.

Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots. Les montants minimums et maximums des commandes sont les suivants :

Lot Montant minimum sur une période de 12 mois en € HT (*) Montant maximum sur une période de 12 mois en € HT (*) Montant maximum total du marché à ne pas dépasser (sur une période de 48 mois maxi) Catégorie A Lot 1 ou A-1 513 750,00 1 541 250,00 6 165 000,00 Lot 2 ou A-2 975 000,00 2 925 000,00 11 700 000,00 Lot 3 ou A-3 735 000,00 2 205 000,00 8 820 000,00 Lot 4 ou A-4 510 000,00 1 530 000,00 6 120 000,00 Catégorie B Lot 5 ou B-1 295 000,00 885 000,00 3 540 000,00 Lot 6 ou B-2 440 000,00 1 320 000,00 5 280 000,00 Lot 7 ou B-3 595 000,00 1 785 000,00 7 140 000,00 Lot 8 ou B-4 310 000,00 930 000,00 3 720 000,00 Catégorie C Lot 9 ou C 1 341 875,00 4 616 050,00 18 464 200,00 Total des lots 5 715 625,00 17 737 300,00 70 949 200,00 (*) montants tous attributaires confondus.



Nombres d’attributaires par lot :

Catégories A et B : 3 attributaires par lot ;

Catégorie C : 2 attributaires.

Nombre maximum de lots attribués à un même candidat :

Chaque candidat qu’il soit constitué d’une entreprise soumissionnant seule ou d’un groupement d’opérateurs économiques, ne pourra être au maximum attributaire de :

Catégorie A : 2 lots.

Catégorie B : 2 lots

Catégorie C : 1 lot.

Les marchés sont conclus pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il sera renouvelable trois fois, par période de 12 mois, par reconduction tacite, pour une durée totale du marché de 4 (quatre) ans.

La reconduction intervient :

- au plus tard au terme de la période de 12 mois précédente échue

ou

- au plus tôt à compter de la date de notification du bon de commande qui provoque le dépassement du montant maximum périodique.

Les variantes ne sont pas autorisées.



5 – Forme de marché :

Type de procédure : Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R 2124-2-1° du Code de la Commande publique.



6 – Condition de retrait du dossier de consultation :

Des documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct et non restreint, à l’adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_cagl3ArNsc



7. Candidatures :

Les justificatifs à produire pour l’agrément des candidatures, sont définis au Règlement de Consultation.



8 – Modalités de remise des candidatures et des offres :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site :

Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : 03/07/2022 à 12 h 00 (heure de La Réunion).



9. Critères d’attribution :

Prix (60 %) - Valeur technique (30 %) - Respect de l’environnement et le développement durable (5 %) - Démarche qualité (5 %)



10 – Autres renseignements :

Déclaration d’indépendance : Pour garantir l’indépendance de la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entreprise en charge des travaux, les entreprises candidates au présent marché de travaux sont invitées à déclarer si elles possèdent ou pas des liens de quelque nature que ce soit avec une entreprise ayant pour activités régulières des études d’électrification rurale.



– Référence des avis de marché:

Avis de préinformation : au BOAMP N° 23-67379 publié le 19/05/2023, et au JOUE 2023/S097-304728 publié le 22/06/2023. – Date d’envoi de l’avis à l’organe de publication : 17/05/2023

Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) : au BOAMP N° 23-75215 publié le 04/06/2023, et au JOUE en cours de publication. - Date d'envoi de l'avis à l'organe de publication : 02/06/2023.



LE PRESIDENT DU SIDELEC REUNION

Maurice GIRONCEL

