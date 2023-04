Avis de marché & Appels d’offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de service - Appel d'offres ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 4 Avril 2023







1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION)

10 rue Transversal - Bel Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél : 0262 20 26 19 - Fax: 0262 20 19 75 - Courriel :



2 – OBJET DU MARCHE :

Etudes de faisablilité et de maîtrise d’œuvre :

- A : d’installations solaires photovoltaïques en autoconsommation

- B : d’installations de Recharge Solaires pour Véhicules Electriques (IRSVE)

- C : d’installations solaires thermiques

pour des collectivités locales à La Réunion.

Numéro du marché : 2023-5



3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :

Le présent marché est lancé en six (6) lots séparés :

- A : Installations solaires photovoltaïques en autoconsommation

-> Lot 1 : microrégions Nord et Est

-> Lot 2 : microrégions Sud et Ouest

- B : Installations de Recharge Solaires pour Véhicules Electriques (IRSVE)

-> Lot 3 : microrégions Nord et Est

-> Lot 4 : microrégions Sud et Ouest

- C : Installations solaires thermiques

-> Lot 5 : microrégions Nord et Est

-> Lot 6 : microrégions Sud et Ouest



Quantités minimales et maximales de chaque lot pour toute la durée du marché :

Lot Minimum d’installations à étudier Maximum d’installations à étudier Faisabilité MOE conception et travaux Faisabilité MOE conception et travaux Installations solaires photovoltaïques en autoconsommation 1 : microrégions Nord et Est 1 1 6 20 2 : microrégions Sud et Ouest 1 1 10 30 Installations de Recharge Solaires pour Véhicules Electriques (IRSVE) 3 : microrégions Nord et Est 1 1 6 20 4 : microrégions Sud et Ouest 1 1 6 24 Installations solaires thermiques 5 : microrégions Nord et Est 10 10 40 40 6 : microrégions Sud et Ouest 10 10 80 80

















































Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Tout candidat ne pourra être attributaire que d’un lot au maximum pour chaque type d’installation.

Les variantes ne sont pas autorisées.



4 – FORME DE MARCHE :

Type de procédure : Appel d’Offre Ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-2-1° du code de la commande publique.



5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION :

5.1 Condition de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation des entreprises est à télécharger électroniquement sur le site du profil acheteur du Sidélec sur Achatpublic.com :



5.2 CANDIDATURES :

Les justificatifs à produire pour l’agrément des candidatures, sont définis au Règlement de Consultation.



5.3 Modalités de remise des CANDIDATURES ET DES OFFRES :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site :



Date et heure limite de réception des candidatures et des offres : 3 mai 2023 à 12 H 00 (heure de la réunion).



6 – CRITERES D’ATTRIBUTION :

L’offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants (détaillés dans le RC) avec leurs pondérations :

1 – Valeur technique : 65%

2 – Prix : 35 %



Les autres renseignements pourront être demandés auprès de :

Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d’acheteur :



8 – REFERENCE DE L’AVIS DE MARCHE PUBLIE AU JOUE ET AU BOAMP: Avis BOAMP N° 23-42082 publié le 31/03/2023, Avis JOUE N° S 066-197808 publié le 03/04/2023



9 – DATE D'ENVOI DE L'AVIS A L’ORGANE DE PUBLICATION : 29/03/2023



Le Président du SIDELEC Réunion

Maurice GIRONCEL

