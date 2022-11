Avis de marché & Appels d’offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de service - Appel d'offres ouvert

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 10 Novembre 2022







1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION)

10 rue Transversal - Bel Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél : 0262 20 26 19 - Fax: 0262 20 19 75 - Courriel :



2 – OBJET DU MARCHE :

Opération : Accord-cadre à bons de commande de maîtrise d'oeuvre d'électrification rurale de Renforcement avec création(R1) ou mutation(R2) de poste de transformation

Numéro du marché : 2022-36



3 – L’AVIS CONCERNE :

Un accord-cadre à bons de commande en application de l’article R2162-2 2ème alinéa du code de la commande publique, pour des missions de maîtrise d’œuvre et des prestations complémentaires en électrification rurale : - Groupe 1 : de renforcement avec création (R1) ou mutation (R2) de poste. Elle fait suite à une précédente consultation (marché n° 2022-12) où seuls les lots 2 et 3 ont été attribués. Leurs titulaires ne peuvent participer à la présente consultation.



4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :

4.1 Le marché se décompose en 2 lots séparés. Le groupe 1 est réparti en 2 lots en fonction de la localisation territoriale des travaux à réaliser :

Groupe 1 : les renforcements avec création de poste (R1) et les renforcements avec mutation de poste (R2)

Lot 1 : Communes de Saint Denis - Sainte Marie - Sainte Suzanne- La Possession - Le Port

Lot 4 : Communes de Sainte Rose - La Plaine des Palmistes - Saint Benoit - Saint André - Bras-Panon - Salazie

Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.



Les montants minimums et maximums des commandes sont les suivants :

Lot Montant minimum annuel (*) Montant maximum annuel (*) Estimation des commandes pour la 1ère année (**) Groupe 1 Lot 1 16 k€ HT 88 k€ HT 40 k€ HT Lot 4 14 k€ HT 75 k€ HT 34 k€ HT (*) Tous attributaires confondu

(**) Les valeurs estimées des marchés de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence correspondent à ces montants. Elles sont sans rapport avec les quantités des Devis Estimatifs.



4.2 Nombre d’attributaires par lot : 2.

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : - Groupe 1 : 2 lots.



Les marchés sont conclus pour une durée d’un an à compter de sa notification. Ils seront renouvelables et à trois reprises, pour une (1) année supplémentaire, par reconduction expresse.

Les variantes ne sont pas autorisées.



5 – FORME DE MARCHE :

Type de procédure : Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R 2124-2-1° du code de la commande publique.



6 – CONDITION DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :

Des documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct et non restreint, sur le site :

L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_2lYws16lOT



7. CANDIDATURES :

Les justificatifs à produire pour l’agrément des candidatures, sont définis au Règlement de Consultation.



8 – MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site : http://www.achatpublic.com.



Date et heure limite de réception des candidatures et des offres : 29/11/2022 à 11 H 00 (heure de La Réunion).



9. CRITERES D'ATTRIBUTION :

- Prix (60 %)

- Valeur technique (30 %)

- Démarche qualité (10%)



10 – AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Publication antérieure relative à la présente procédure : La présente consultation est initiée à la suite de la décision du Sidélec de déclaration sans suite de la consultation en appel d'offre en vue de la conclusion d'un marché public de services en accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de maîtrise d'oeuvre en électrification rurale dans le groupe :1- renforcement avec création de poste R1, et renforcement avec mutation de poste (R2), pour les :-Lot 1 : Communes de Saint Denis - sainte Marie - sainte Suzanne - la Possession - le Port&-Lot 4 : Communes de Sainte Rose - la Plaine des Palmistes - saint Benoit - saint André - bras-Panon - salazie. Référence: Consultation 2022-12 publiée-au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) à l'avis n° 22-46085, annonce diffusée le 04 avril 2022, au Journal officiel de l'union Européenne (JOUE) ted n°2022/ S066-175696 diffusée le 04 avril 2022.

Déclaration d’indépendance :

Pour garantir l’indépendance de la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entreprise en charge des travaux, les entreprises candidates au présent marché de maitrise d’oeuvre sont invitées à déclarer si elles possèdent ou pas des liens de quelque nature que ce soit avec une entreprise ayant pour activités régulières des travaux d’électrification rurale.



11 – REFERENCE DE L’AVIS DE MARCHE PUBLIE AU JOUE OU AU BOAMP: Avis BOAMP N°22-145403 publié le 30/10/2022, et Avis JOUE 2022/S 211-609056 publié le 02/11/2022.



12 – DATE D'ENVOI DE L'AVIS A L’ORGANE DE PUBLICATION : 28/10/2022



Le Président du SIDELEC Réunion

Maurice GIRONCEL



