Avis de marché & Appels d'offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de prestations intellectuelles - Appel d'offres ouvert

Avis de marché - Appels d'offres publiée le Mardi 4 Octobre 2022







1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION), 10, rue Transversal - Bel-Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél. : 0262 20 26 19 - Fax : 0262 20 19 75 - Courriel :



2 - Objet du marché :

MARCHÉ D'ÉTUDES POUR L'ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE LA RÉUNION ET PRESTATIONS ANNEXES.

Numéro du marché : 2022-37



3 - L’avis concerne :

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet la réalisation de l'ensemble du Schéma Directeur pour les Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques ouvertes au public (SD IRVE) de La Réunion (974). Les prestations annexes concernent des missions de maitrise d'œuvre à bons de commande pour la conception et la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de recharge ouvertes au public, ainsi que la création d'une plateforme de bornes à la demande accessible au grand public.



4 - Caractéristiques principales du marché :

Le marché se décompose en 2 lots séparés.

Le lot 1 comprend une tranche ferme portant sur des prestations intellectuelles et une tranche optionnelle portant sur des prestations de maîtrise d'œuvre.

La tranche ferme du lot 1 concerne l'élaboration du schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et d'infrastructure de recharge solaire pour véhicules électriques (IRSVE) de La Réunion.

La tranche optionnelle du lot 1 porte sur des éléments de mission de maitrise d'œuvre à bons de commande pour l'étude de faisabilité, la conception et la réalisation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, avec et sans alimentation photovoltaïque.

Le lot 2 porte sur la création d'une plateforme de bornes à la demande accessible au grand public à partir d'un site internet.



Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.



La tranche optionnelle du lot 1 vise la technique d'achat de l'accord cadre à bons de commande. Conformément à l'article R2162-4 1°alinéa du CCP, l'accord-cadre est conclu avec un minimum de 10 000euro(s)HT et un maximum de 200 000euro(s)HT.

Les missions de maîtrise d'œuvre permettent d'étudier un budget estimé à 3 500 000,00 euro(s) HT de travaux, pour environ 35 IRSVE + 175 IRVE.



Nombres d’attributaires par lot : 1 attributaire

Nombre maximum de lots attribués à un même candidat : 2.



Le marché prendra effet à compter de la date de réception de sa notification. Sa durée initiale est fixée à 2 ans pour les lots 1 et 2. La tranche optionnelle du lot 1 sera renouvelable et à deux (2) reprises, pour une (1) année supplémentaire, par reconduction tacite sans pouvoir excéder une durée totale de 4 ans.



Les variantes ne sont pas autorisées.



5 - Forme de marché :

Type de procédure : Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R 2124-2-1° du Code de la Commande publique.



6 - Condition de retrait du dossier de consultation :

Des documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct et non restreint, à l’adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_M-8qT31ZI3



7 - Candidatures :

Les justificatifs à produire pour l’agrément des candidatures, sont définis au Règlement de Consultation.



8 - Modalités de remise des candidatures et des offres :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site :

Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : 08/11/2022 à 12 h 00 (heure de La Réunion).



9 - Critères d’attribution :

Les critères de sélection sont définis au Règlement de Consultation.



10 - Autres renseignements : Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d'acheteur :





– Référence de l’avis de marché publié au JOUE ou au BOAMP : Avis BOAMP N° 22-121508 publié le 11/09/2022, et Avis JOUE 2022/S177-501446 publié le 14/09/2022.

– Date d’envoi de l’avis à l’organe de publication : 09/09/2022.



LE PRESIDENT DU SIDELEC REUNION

Maurice GIRONCEL

