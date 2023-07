Avis de marché & Appels d’offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de fournitures courantes - Procédure adaptée

Avis de marché - Appels d'offres publiée le Samedi 29 Juillet 2023

OBJET DU MARCHE : Fourniture de matériels de mesure et de suivi de consommation.







1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION)

10 rue Transversal du Bel Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél : 0262 20 26 19 - Fax: 0262 20 19 75 - Courriel :



2 – OBJET DU MARCHE :

Fourniture de matériels de mesure et de suivi de consommation.

N° de marché 2023-21



3 – LIEU D’EXECUTION :

Département de La Réunion – Commune de Sainte Suzanne



4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :

Le présent marché est passé en 4 lots séparés, comprenant la fourniture, la livraison et la garantie des équipements. Lot

Désignation

Quantité à fournir

1

Enregistreurs de température et d’humidité

60 unités

2

Sous-compteurs électriques

50 unités

3

Afficheurs de consommation et d’information

30 unités

4

Enregistreurs de consommation pour prise

130 unités



Les variantes ne sont pas autorisées.



5 – DELAIS D’EXECUTION :

Voir Acte d’Engagement.



6 – TYPE DE PROCEDURE :

Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique.



7 – CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :

Le financement se fera sur des subventions de la FNCCR (programme ACTEE PALETUVIER 2).

Le titulaire peut bénéficier d’une avance de 5%.



8 – CONDITION DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :

Les entreprises pourront télécharger électroniquement le dossier de consultation des entreprises sur le site du profil acheteur du SIDELEC :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_vdEVGKvqau



9 – Modalités de remise des CANDIDATURES ET DES OFFRES :

Le dossier de candidature et d’offre sera transmis par voie électronique (dématérialisée) dans la salle des marchés sur le site du profil acheteur du SIDELEC :



Date et heure limite de réception des candidatures et des offres : Lundi 28 août 2023 à 16 H 00 (heure de la Réunion).



10 – CRITERES D’ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants (détaillés dans le RC) avec leurs pondérations :

- Valeur technique de l'offre : 65%

- Prix des prestations : 35%

Le marché pourra soit être attribué sur la base des offres initiales reçues, soit être négocié avec les offres non considérées comme anormalement basses ou comme inappropriées.



11 – AUTRES RENSEIGNEMENTS : Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d’acheteur :



12 – REFERENCE DE L’AVIS DE MARCHE PUBLIE AU :

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics : Avis BOAMP N° 23-106850 publié le 27/07/2023, date d’envoi à l’organe de publication : vendred 28 juillet 2023



Le Président du SIDELEC Réunion

Sidélec