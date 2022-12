Avis de marché & Appels d’offres SIDELEC : Avis d'appel public à la concurrence - Marché de fournitures - Marché à procédure adapté

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 22 Décembre 2022



1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :

Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Réunion (SIDELEC REUNION)

10 rue Transversal - Bel Air - CS 91010 - 97441 SAINTE-SUZANNE

Tél : 0262 20 26 19 - Fax: 0262 20 19 75 - Courriel :



2 – OBJET DU MARCHE : Maintenance et réparation des installations de climatisation

Numéro du marché : 2022-42



3 – L’AVIS CONCERNE :

La présente consultation a pour objet la maintenance et réparation des installations de climatisation des 3 sites du SIDÉLEC Réunion



5 – TYPE DE PROCEDURE : procédure adaptée, conformément aux articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R. 2123-5du Code de la Commande Publique



6 – CONDITION DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :

L'adresse pour télécharger les documents du marché mis à la disposition des entreprises de manière gratuite, en accès direct et non restreint, et à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues est la suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_n_BK8Y6rXm



8 – MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :

Le dossier de candidature et des offres sera transmis par voie électronique (dématérialisée) sur le site :



Date et heure limite de réception des candidatures et des offres : Le 13 janvier 2023 à 12h00 (heure locale Réunion).



9. CRITERES D'ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères mentionnés dans le règlement de la consultation



Le Président du SIDELEC Réunion

SIDELEC