SIA 2023 : Une journée 100 % La Réunion

« Les consommateurs pourront se retrouver dans leurs achats car la marque « 100 % La Réunion » garantit les origines du produit. Nous souhaitons aussi que les touristes orientent leurs achats vers les produits de notre marque. Le Salon International de l’Agriculture est l’endroit idéal pour en faire la promotion », explique en préambule Serge Hoareau, 1er Vice-président en charge de l’agriculture.

Si la marque s’adresse avant tout aux consommateurs réunionnais, les milliers de touristes ainsi que la diaspora réunionnaise qui viennent dans notre île sont aussi concernés par cet acte d’achat.





Il s’agit de permettre aux consommateurs d’identifier des produits d’origine animale, végétale ou transformée dont les compositions sont issues en totalité de la production réunionnaise. C’est aussi une manière d’encourager et de valoriser le travail des agriculteurs, qui travaillent pour proposer une large gamme de produits, dont certains sont issus de l’agriculture biologique, et d’autres primés au niveau national voire même international.





Et ce dimanche 26 février, c’est un ambassadeur de choix qui a eu l’occasion de vanter les mérites du « 100 % La Réunion » et de l’agriculture en général. Edouard Phillipe, ancien 1erministre a fait un détour par le Village Réunion.





« Lorsque je viens au Salon, je passe toujours par les outremers. L’agriculture et ces territoires sont des richesses pour la France ».





Avoir l’assurance de la qualité et de l’authenticité des produits achetés, c’est aussi faire la promotion de la destination Réunion comme l’explique Johnny Guichard du « Labyrinthe En Champ’thé » « C’est une très bonne chose d’avoir créé cette marque. Johnny Guichard qui affiche fièrement les trois mentions de la marque à savoir la mention 100 % La Réunion à laquelle s’ajoutent la mention "Excellence" pour des produits "100% La Réunion" présentant un caractère objectif de qualité (récompense à un concours, qualité environnementale de la production reconnue…) et la mention "Bio" pour les produits "100% La Réunion" issus de l'agriculture biologique.





« Ici au salon, le « 100 % La Réunion » permet de rassurer les visiteurs. Nous avons beaucoup de visiteurs qui comptent venir à La Réunion. Au « Labyrinthe En Champ’thé » nous faisons des visites et beaucoup de touristes viennent chez nous. En plus, depuis que nous avons adhéré, nous avons constaté que sur notre site internet nous sommes de plus en plus sollicités. Se faire reconnaître dans le monde du thé n’est pas chose facile. Il y a bien une labellisation thé de France mais qui ne garantit pas son origine puisqu’il suffit que le thé soit emballé en France pour être reconnu « thé de France », précise encore Johnny Guichard.





« 100 % La Réunion » lancé en janvier 2023 compte désormais plus d’une quarantaine d’agriculteurs et de consommateurs. La campagne d’adhésion se poursuit sur 100pour100reunion.fr . Une campagne officielle va démarrer avec de l’affichage au niveau de l’aéroport. Ce qui devrait permettre aux touristes d’être informés dès leur descente d’avion.