SIA 2023 : De Grand Coude au Bon Marché Il est des histoires enchantées telles des contes de fées. C'est l'histoire du Labyrinthe En-Champ-Thé qui peut s'enorgueillir de faire partie de l'excellence française. Le premier producteur de thé en France a mis son grain d'sel dans la composition d'une infusion vendue au Bon Marché à Paris, l'épicerie de référence au plan national et mondial. Le géranium rosat planté dans les terres de Grand Coude parfume désormais un assemblage où la note subtile de la terre réunionnaise s'offre à la découverte des papilles de tous les Parisiens et touristes qui arpentent les allées du Bon Marché.





« Nous sommes très heureux de cette opportunité qu’on nous offre. C’est une vraie valorisation de présenter notre produit dans ce magasin de référence. C’est aussi mettre La Réunion en l’air », précise Emmanuelle Guichard émue qui déguste pour la première fois la création. L’infusion « Camomille » composé de géranium de La Réunion fait partie d’une des collections de la marque « Fleur de Nue » créé par Chloé Floglierini. La fondatrice qui travaille la fleur a tout de suite été séduite par le géranium rosat du Labyrinthe En-Champ-Thé. « Nous fabriquons des infusions à base de fleurs et de plantes 100 % Bio. Nous composons, assemblons et fabriquons nos créations en France. Cette composition que nous proposons aujourd’hui aux côtés des autres créations de la marque est devenue notre best seller. Les gens sont très curieux de savoir d’où viennent les plantes et quand on leur parle de La Réunion c’est vraiment une découverte », explique Choé Floglierini. Une chance pour les fondateurs du Labyrinthe En-Champ-Thé qui produisent essentiellement du thé mais qui ont fait le pari de relancer la culture du géranium. Un géranium odorant noble et naturel qui est reconnu sur le marché mondial pour ses bienfaits. « J’ai été contacté par Chloé pour la création d’une infusion. J’ai rencontré Johnny et Emmanuelle au Salon International de l’Agriculture. J’étais venu à La Réunion visiter le Labyrinthe En-Champ-Thé et j’ai tout de suite pensé au géranium que j’ai eu la chance de découvrir. Et c'est cette création qui est désormais référencée sous la marque « La Fleur Nue » spécialisée dans les infusions de fleurs bio. C’est un assemblage de géranium de La Réunion et de la Myrte de Corse », explique Jérémy Tamen, directeur de la Création Olfaltive et Ethnobiologie. Une très belle aventure et une opportunité unique pour Emmanuelle Guichard co-fondatrice avec Johnny Guichard du Labyrinthe En-Champ-Thé. L’aventure ne fait que commencer puisque d’autres saveurs viendront compléter d’autres créations à venir. « D’ici Mars-Avril, nous allons partir sur d’autres plantes du Labyrinthe comme l’hibiscus, le gingembre ou encore le galabert », précise encore Jérémy Tamen.



Et les visiteurs et touristes qui s’arrêtent curieux de nouvelles saveurs apprécient et découvrent ce parfum qui s’attarde en bouche lorsque le géranium dévoile toute sa profondeur. C’est cet objectif que vise le Département en offrant une vitrine unique aux exposants dans le Village Réunion au cœur du SIA : donner l’opportunité aux agriculteurs et transformateurs de La Réunion de faire découvrir à la France et au monde entier les richesses de l’agriculture réunionnaise et du savoir-faire des hommes et des femmes passionnés qui contribuent à faire rayonner l’Ile de La Réunion ! Un pari relevé !





