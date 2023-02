SIA 2023 : Bienvenue au village Réunion

Une synergie pour mettre en place un espace de promotion inédit pour valoriser les produits et l’agriculture réunionnaise, le Village Réunion a été inauguré cette après-midi à 15H00 heure de Paris. Le Département qui participe à hauteur de 670 000 euros et ses partenaires La Région Réunion et la Chambre d’Agriculture ainsi que l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT) ont officiellement ouvert les portes des 800 m2 dédiés à l’excellence réunionnaise.



Bien avant cela, la première ministre Elisabeth Borne dégustait un riz sofé au son du maloya en compagnie du président du Département Cyrille Melchior et des Vice-présidents Serge Hoareau et Jeannick Atchapa.



C’est dans une effervescence particulière que la troisième journée du Salon International de l’Agriculture (SIA) a débuté. La visite de la Première ministre Elisabeth Borne au Village Réunion parmi une foule impressionnante a focalisé toutes les attentions. « C’est l’occasion de reconnaître une partie de notre territoire qui a beaucoup de spécificités, qui est une vraie richesse pour notre pays. On voit toutes les traditions et toute la démarche qui est en cours pour plus de souveraineté alimentaire et ça c’est vraiment quelque chose que nous soutenons » a déclaré la Première ministre. Pour le Président du Département de La Réunion, l’échange a permis de montrer à quel point La Réunion et ses agriculteurs étaient une chance pour le territoire mais aussi pour la France. « Madame la Ministre, la présence des milliers de visiteurs confirme que ce Village est une fois de plus particulièrement apprécié grâce aux produits proposés mais aussi à la qualité du travail fourni en termes d’aménagement, et d’animation au cœur de nos stands qui permettent à notre territoire de se distinguer », a par ailleurs expliqué Cyrille Melchior. C’est avec la saveur de l’emblématique riz sofé et le son du kayamb que la délégation ministérielle a continué son parcours vers les autres départements d’outremer. Une matinée officielle qui a donné le ton de la journée puisque l’inauguration du Village Réunion a de nouveau réuni les officiels. Etaient présents le Département, la Région Réunion, la Chambre d’Agriculture et l’Ile de La Réunion Tourisme et l’Europe pour cet évènement.



« C’est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur ce Village Réunion à l’occasion de cette journée réunionnaise organisée dans le cadre du Salon international de l’agriculture de Paris », précise d’emblée Cyrille Melchior aux invités venus découvrir le bel espace dédié à l’agriculture de l’Ile de La Réunion. L’occasion pour le Président du Département de rappeler dans son discours « la richesse du territoire et des productions locales. La Réunion petit bout de terre en plein océan Indien, une richesse qui participe à l’excellence à la française ».



32 exposants qui constituent une vitrine à haute valeur ajoutée pour faire émerger un savoir-faire qui s’exporte au-delà des frontières réunionnaises. « Je salue ici l’esprit de partenariat qui anime l’ensemble des acteurs pour faire de cet évènement, un moment pour mettre à l’honneur La Réunion », a déclaré pour sa part Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion.



La qualité et la passion de nos producteurs



L’agriculture réunionnaise qui bénéficie des aides européennes comme l’a rappelé Stéphane Bijoux, député européen « Nous serons là pour les agriculteurs, les éleveurs, les planteurs de canne, nous continuerons de vous défendre. L’Europe sera toujours à vos côtés ».



Des exposants qui, au fil des ans, ont su monter en gamme et innover pour proposer des produits qui sont récompensés chaque année lors du concours général. « Qui mieux que les agriculteurs pour faire la promotion de la ruralité », a précisé Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’Agriculture.



Autre partenaire de cette manifestation, l’IRT, pour son Président Patrick Lebreton : « L’agriculture fait partie de l’ADN de notre île intense. Le Salon de l’Agriculture c’est la représentation de la terre, de la population, de la culture, de l’authenticité et de la ruralité ».

Autre point fort de cette participation réunionnaise, l’accent mis sur la nouvelle marque « 100% La Réunion », « qui garantit aux consommateurs l’origine réunionnaise du produit et de ses composants, et met en valeur la passion qui anime nos producteurs », a tenu à souligner Serge Hoareau, 1er Vice-président délégué à l’Agriculture, qui a conclu cette séquence officielle.



Cyrille Melchior, à la suite de cette inauguration, est allé à la rencontre des exposants en compagnie de Jeannick Atchapa et de Serge Hoareau. C’est sur le stand de la coopérative Pro-Vanille que le Vice-président du Département et maire de Bras-Panon s’est arrêté. « La qualification en IGP va donner des ailes et une dimension particulière à notre vanille. Bravo zot tout pou ce travail ! » a déclaré dans ses échanges Cyrille Melchior. De son côté Jeannick Atchapa a remercié les acteurs de la production de vanille. « Merci de préserver ces techniques ancestrales qui apportent cette valeur exceptionnelle à la vanille de La Réunion. » Ce que vient approuver les visiteurs à l’image de Stéphanie. « Je suis née à La Réunion et je suis revenue très tôt en métropole. A chaque fois que je viens au SIA c’est comme un retour aux sources. Et au fil des ans, je me suis rendue compte de la progression en termes de choix et de qualité. Bravo au Département de nous offrir cette possibilité de replonger dans les goûts et les saveurs de notre enfance ! »