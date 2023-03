SIA 2023 : 26 médailles pour les produits Réunionnais

Il est des réputations qui ne sont plus à faire et définitivement les produits issus du terroir réunionnais en font partie !



Visionnez la vidéo



Au Coeur du Salon :



L'excellence réunionnaise récompensée par 26 médailles au Concours Général Agricole.





L’excellence de nos agriculteurs et producteurs a une fois de plus été récompensée par les jurys du Concours Général Agricole de Paris. 26 médailles c’est-à-dire 7 de plus que l’année dernière. Et l’or a de nouveau brillé au-dessus du ciel du Parc des Expositions de Paris !



Les 0 degrés ressentis à l’extérieur du Salon International de l’Agriculture (SIA) n’y fera rien. La chaleur et le soleil Réunionnais ont conquis les jurés du Concours Général Agricole du SIA 2023. 26 médailles dont 8 d’or pour récompenser la qualité et le savoir-faire de notre ile. « Je suis très fier des médailles que j’ai obtenues aujourd’hui. C’est une reconnaissance pour le rhum arrangé de La Réunion qui a la meilleure saveur au monde. On prouve que notre savoir-faire est unique et de qualité. Je suis fils d’agriculteur et c’est la canne que produit mon papa que j’utilise pour fabriquer mes rhums arrangés. Il faut aussi y mettre une bonne dose d’amour et de courage. Quand ou gaing in médaille ou valorise out produit et tout de suite ou peu fé 30 % de vente en plus ! Et puis mi voudrait dédier cette médaille à ma femme qui n’a pas pu venir parce qu’elle était malade. C’est à deux que nou lé récompénsé aujourd’hui », explique Cédric Charlette de Rhum Métiss. Cet ancien basketteur professionnel joue désormais dans la catégorie des gagnants de concours. Son rhum vanille Réunion Rhum métiss nou la arrangé rafle une médaille d’or mais surtout signe un contrat de vente pour 30 000 bouteilles avec la Russie et l’Inde.



Et le rhum arrangé réunionnais a le vent en poupe avec une médaille de bronze pour la Rivière du Mât et son arrangé noix de coco



« On est très satisfait de cette médaille. C’est la preuve que la qualité du rhum de La Réunion n’est plus à démontrer. On est les meilleurs. C’est une grande reconnaissance pour La Réunion. Je précise qu’il faut le savourer avec modération bien sûr », explique Teddy Boyer, le directeur de la distillerie.



A la conquête du marché international !



Un concours général qui a aussi récompensé le miel d’exception de la marque « Miel de Bourbon ». Un miel avec l’appellation « miel de fleur de Jouvence ». « C’est notre miel de fleurs tropicales qui obtient la médaille d’or. C’est notre 2ème participation au concours et on obtient une médaille d’or cette année. On est très honoré par cette distinction qui récompense un travail de longue haleine. C’est important que l’on valorise les produits de La Réunion. C’est important que ce miel qui est considéré comme rare obtienne cette médaille d’or. C’est un gage de qualité pour notre travail qui est totalement en accord avec la nature. Je suis heureuse pour mon frère Magdi Fridmann qui n’est pas là aujourd’hui mais qui est à l’origine de notre réussite », précise Amanda Fridmann. Une médaille d’or, une médaille de bronze mais surtout un premier contact très intéressant sur le SIA, un export possible en direction du Japon pour son miel. Du miel mais aussi de la confiture avec une médaille de bronze pour la papaye Passion de la Bananeraie de Bourbon. « C’est la satisfaction d’avoir bien fait. Une première participation au concours et une première médaille, c’est la reconnaissance du travail acharné qu’on a fourni. L’ingrédient principal de ma confiture reste bien sûr l’amour. Cette médaille est un tremplin pour l’export. C’est la suite logique du SIA » explique Katiuscia Payet.



Des médailles qui démontrent que l’agriculture réunionnaise a tous les atouts pour partir à la conquête du marché français et même au-delà.



Et le Département félicite tous les médaillés par la voix du 1er Vice-président en charge de l’agriculture, Serge Hoareau, « au Département, nous ne cessons de soutenir l’excellence de l’agriculture réunionnaise. Ces médailles démontrent que nous avons raison de croire dans les atouts de notre agriculture et le savoir-faire de nos producteurs et de nos transformateurs. Et nous en sommes d’autant plus heureux, que parmi les médaillés, on trouve nombre de producteurs qui ont choisi d’adhérer à la marque « 100% La Réunion », et qui désormais, sur les produits récompensés, pourront afficher le « 100% La Réunion Excellence. »



Le palmarès 2023 :



SAS l'ABCD :

1 médaille d'or (confiture)

2 médailles d'argent (confiture et rhum)



Les confitures de Charles / Les trésors innatendus :

2 médailles d'or (rhum)

3 médailles de bronze (rhum et confiture)



Bananeraie de Bourbon :

1 médaille de bronze (confiture)



Régal Vanille / Ti kaz confiture :

1 médaille d'or (confiture)

1 médaille d'argent (confiture)



Les Délices de Prema :

1 médaille d'argent (confiture)



La Vanilleraie de Sainte-Suzanne :

1 médaille d'argent (vanille)



Miel de Bourbon :

1 médaille d'or (miel)

1 médaille de bronze (miel)



Ariapoutri Bruno

1 médaille d'or (miel)



Liquoristerie Mamzel :

1 médaille d'or (rhum)

2 médailles d'argent (rhum)



Réuni Rhum :

1 médaille d'or (rhum)

3 médailles d'argent (rhum)

2 médailles de bronze (rhum)



Rhumerie du Verso :

1 médaille de bronze (rhum)