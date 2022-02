Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION SIA 2022 : Séga et bonnes recettes péi régalent le public

Le Salon International de l’Agriculture n’est pas uniquement une vitrine réservée aux producteurs péi. La culture créole réunionnaise lé là aussi, à travers l'animation culinaire du Chef Sebastien Catherine et la musique de Christian Ducap qui fait vibrer les murs du Pavillon 5.1 au Parc des Expositions à Paris, tous les jours.



Depuis là-haut, Loulou Pitou, Narmine Ducap peuvent être fiers de leurs œuvres, de leur île et de leur digne héritier. Christian Ducap et son groupe Kadok ont interprété avec brio les Séga la caserne, Canot maloya et autres Caf malheureux sur la scène du Village Réunion. Les compositions de Christian Ducap, qui ajoute un zest de jazz dans les traditionnels séga et maloya, plaisent aussi au public. Le succès était au rendez-vous lors des premières représentations à l’ouverture du SIA 2022. Les Réunionnais résidant en métropole étaient les plus sensibles à l’écoute de ces chansons porteuses de souvenirs pour les plus âgés. Norbert, installé à Orléans depuis 25 ans en avait les larmes aux yeux. « Ces chansons m’ont transporté dans l’espace, chez moi à La Réunion et dans le temps, dans ma jeunesse ». Le talent du guitariste Christian Ducap et de ses dalons du groupe Kadok a également conquis les mélomanes : beaucoup ont dansé devant la scène ! Tous les soirs, c’est la fête au Village Réunion.



« Je suis le premier à me régaler »



Juste à proximité de l’espace artistique, le chef Sebastien Catherine a pris ses quartiers. Ce membre des Toques blanches Réunion, lauréat de la 27eme édition du concours Challenge Gastronomique est aussi détenteur du titre de Chef Espoir de l’année 2021 par le Guide Kaspro. Les petits plats composés par le propriétaire du restaurant Le Bon Coin des Ô - et finaliste de Tous en cuisine sur Antenne Réunion - connaissent un vif succès. « Je suis le premier à me régaler, se réjouit Sebastien Catherine tout en remplissant les petits ramequins avec le riz au lait dans la poche à douille. J’ai la chance de composer des recettes en utilisant les meilleurs produits de La Réunion présentés ici au Salon ».



Une belle histoire à découvrir



Pour le riz au lait à la vanille, avec son coulis de fruit de la passion, argumenté de crumble, le Chef a utilisé la vanille de Louis Liechnig et le nougat péi « cuit au feu de bois » d’après les précisions de Joël Hoareau de la Confiserie éponyme. Le succès était aussi au rendez-vous pour le compoté de mangue José aux baies rose accompagné de brunoise de mangue (de l’Arifel) et de crème de vanille (Domaine Bellevue). « Et j’ai ajouté en crumble, du sablé au thé et curcuma (Labyrinthe-En-Champ-Thé). Derrière chaque produit, il y a une belle histoire à découvrir. J’apprécie cette interaction » sourit le Chef Sébastien Catherine qui met à l’honneur des traditions créoles tout en apportant une touche de modernité.



100 à 120 verrines par animation



Le chef se plaît à relever un défi de taille : préparer à chaque animation (2 par jour, sucré le matin, salé le soir ou inversement) entre 100 et 120 verrines à déguster par le public. Des verrines qui ne restent jamais longtemps sur son comptoir. Les gourmets sont satisfaits, à l’image de Jean-Teddy, un Réunionnais résidant un métropole, son épouse Amaya d’origine espagnole et sa fillette Alma : « Je retourne en enfance avec la tradition du riz au lait. Avec cette dégustation, j’ai la chance de partager ce souvenir gustatif avec ma femme et ma fille. Alma semble apprécier. C’est la preuve que c’est vraiment bon ! ». Au SIA, le Département a mis le meilleur de La Réunion sur un plateau.



Comme chaque année, une journée est consacrée à La Réunion au Salon International de l’Agriculture. Rendez-vous ce lundi 28 février à 15h (18h à La Réunion) pour l’inauguration du Village Réunion diffusée en direct sur la page Facebook Département de La Réunion.





