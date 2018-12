SGP Police FO gagne les élections professionnelles à La Réunion

Du 30 novembre au 6 décembre 2018, les 846 Policiers de notre île se sont exprimés afin de choisir leurs représentants.



Avec un taux de participation de 98 % au niveau local, la quasi totalité de nos collègues ont pu exprimer clairement leur choix.



Il en ressort qu’ Unité SGP Police FO termine en premier avec 355 voix soit 43,25 %.



Dans un contexte aussi difficile et délicat pour les forces de l’ordre, notre organisation syndicale n’a eu de cesse de défendre au mieux les intérêts des gardiens de la paix.



Conscient de la responsabilité que nous confient nos collègues,

UNITE SGP POLICE FO continuera à se battre et à tout mettre en œuvre afin d’offrir aux Policiers des conditions de travail dignes de ce nom.



UNITE SGP POLICE FO Réunion remercie l’ensemble des Policiers pour leur dévouement et leur disponibilité sans faille au service de notre population, et plus particulièrement ces dernières semaines.



UNITE SGP POLICE FO Réunion remercie tous les Policiers pour la confiance qu’ils nous accordent et, comme les 4 années passées, mettra toute son énergie à les défendre et à en être digne.



UNITE SGP POLICE FO Réunion salue également les autres organisations syndicales pour leurs résultats respectifs.



Un dernier mot afin de préciser également qu’au NIVEAU NATIONAL, UNITE SGP POLICE FO termine également PREMIER et redevient ainsi le syndicat majoritaire.