SFR informe ses clients d'un retour progressif à la normale

Suite à un risque d’incendie majeur dans les locaux techniques de SFR au Port, une intervention d’urgence a eu lieu cette nuit.



Lors de cette opération, des problèmes électriques ont affecté certains équipements, entrainant la coupure aléatoire des services voix et Internet.



Les appels sont fortement perturbés ainsi que les connexions Internet sur mobile.



L’impact est très important sur les clients La Carte et REDBYSFR.



Des dysfonctionnements sont également constatés sur certains clients Fixe Haut Débit Entreprises.



En fin de matinée, les équipes techniques SFR ont pu relancer les systèmes principaux des équipements du réseau Mobile.



Un retour progressif à la normale de toutes les communications Voix et Data des clients Mobile est donc en cours.



SFR Réunion s’excuse pour la gène occasionnée.