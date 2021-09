SFR déplore la dégradation volontaire d'une antenne relais dans le sud

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, une antenne-relais du réseau mobile SFR située à Petite- Ile a été la cible d’un acte de vandalisme provoquant un incendie et la mise hors service de celle-ci.



Les appels et les connexions internet (DATA) des clients mobiles chez SFR évoluant dans la zone de Petite-Ile seront perturbés pendant 4 jours (ouvrés), prévoit la société.



Les équipes techniques de SFR sont déjà mobilisées pour rétablir la totalité des capacités et services de cette antenne relais dans les meilleurs délais.



La direction de SFR "déplore cette dégradation volontaire de notre équipement réseau qui pénalise fortement nos clients, et assurons à ceux-ci que tous les moyens seront mis en place pour un retour à la normale rapidement."