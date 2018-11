Economie SFR Réunion / Mayotte : Yves Gauvin succède à Patrick Josset en tant que directeur général adjoint Patrick Josset quitte ses fonctions de Directeur Général Adjoint de SFR Réunion et Mayotte. A compter du 1er décembre 2018, Yves Gauvin lui succédera. Voici le communiqué de SFR Réunion :

Après plus de trois années passées à la tête de SFR Réunion, Patrick Josset quitte ses fonctions de Directeur Général Adjoint. Toute l’entreprise tient à le remercier pour les nombreux défis qu’il a su relever dans un contexte économique et concurrentiel intense. Il a travaillé à améliorer nos réseaux, à renforcer notre proximité avec nos clients Grand Public et Entreprises, et à faire en sorte que nous puissions proposer à nos clients réunionnais la même expérience qu’en métropole en réduisant les temps de mise en place des dernières technologies du groupe SFR.



En faisant cela, la société SFR Réunion a su rester leader de son marché mobile pour l’Entreprise et le Grand Public. Sur le fixe, SFR Réunion a transformé progressivement son activité en déployant la fibre avec l’objectif de proposer les offres de SFR à plus de deux foyers sur trois à fin 2019. A travers ces offres fixe et mobile, SFR Réunion a également évolué pour devenir une référence en termes de contenus sur le sport, le cinéma et les séries (RMC Sport, Altice Studio, Netflix,…).



A compter du 1er décembre 2018, Yves Gauvin deviendra le nouveau Directeur Général Adjoint de SFR Réunion et Mayotte.

Il connaît parfaitement la société dans laquelle il évolue depuis plus de 10 ans. Cette passation se fera naturellement, puisqu’après avoir été directeur Marketing, il a travaillé en lien direct avec Patrick Josset pendant 2 ans sur l’ensemble des périmètres clients Grand Public et Entreprises (Marketing, Commerce et Service Client) en tant que Directeur Opérationnel Client.

Son parcours illustre le dynamisme et la capacité d'adaptation dont est capable la société SFR Réunion dans un environnement en évolution constante. Il pourra s'appuyer sur ce dynamisme pour renforcer encore la position de SFR Réunion en tant que leader du Très Haut Débit.





