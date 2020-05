A la Une . SFR: Le réseau est rétabli, appels et SMS de nouveau possibles Par LG - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 11:35 | Lu 425 fois

Le réseau de l'opérateur SFR Réunion rencontrait un incident technique général depuis ce mardi matin.



L'opérateur de téléphonie mobile confirmait l'origine de la panne, résultant d'un incident technique survenu sur l'un de ses équipements centraux.



Ce souci technique affectait son réseau mobile sur l'ensemble de l'île et impactait l'envoi et la réception de SMS depuis une ligne mobile SFR Réunion ainsi que les appels depuis et vers une ligne SFR Réunion. Le réseau mobile 4G fonctionnait néanmoins.



SFR signale que le réseau a été rétabli vers midi.