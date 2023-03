SERD 2022 | Concours de collecte de bouchons : la remise des récompenses en images !

Près de 1 510 000 bouchons récupérés, cette année !

Au vu des résultats, nous pouvons dire que le tri et le recyclage ont été adoptés par les écoles et familles participantes. Cette année, ce sont près de 1 510 000 bouchons qui ont été récupérés par les élèves (estimation sur la base d’un poids moyens de 2g/bouchon)



Depuis son lancement en 2017, cette opération est de plus en plus suivie par les élèves, les enseignants et les familles de notre territoire !



Nous comptabilisons en effet la participation de 9055 élèves depuis le début, pour une collecte frôlant les 15 000 kg de bouchons !



Un grand bravo aux 4 classes gagnantes !

Les 125 élèves gagnants obtiennent la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.