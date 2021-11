SERD 2021 : Soyons tous solidaires !

La Semaine de la Réduction des Déchets (SERD) 2021 est lancée !

Nos rendez-vous dans l’Ouest :

Samedi 20 novembre au Leclerc Portail à Saint-Leu

Dimanche 21 novembre au Super U de Trois-Bassins

Mercredi 24 novembre aux marchés forains de la Saline les Hauts (le matin) et de Plateau Caillou à Saint-Paul (l’après-midi)

Samedi 27 novembre au marché forain de La Possession

Dimanche 28 novembre au marché forain de la Rivière des Galets au Port

Dans les 5 communes du territoire de la côte Ouest, nos médiateurs vous attendent sur leurs stands pour de la sensibilisation, des ateliers et des jeux autour de la réduction et de la valorisation des biodéchets.



Et si vos bouteilles vides vous permettaient de vous déplacer gratuitement ?

Du 21 au 28 novembre 2021, venez échanger avec nos médiateurs sur les bonnes pratiques de consommation visant à réduire la production de déchets.

Après le succès de la première édition en 2020, le TCO, Cycléa, la Semto renouvellent l’opération cette année aux côtés de leurs partenaires (Kélonia, la SEOR et Handi Bouchons Réunion). L’objectif : promouvoir le recyclage des déchets et les mobilités douces, et sensibiliser à l’impact du plastique sur la nature réunionnaise.

À vous de jouer ! 10 bouteilles en plastique déposées = 2 titres de transport Kar’Ouest !