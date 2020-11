Rubrique sponsorisée

SERD 2020 | Le TCO lance l'opération "Mon boutey plastik i fé voyaz a moin !"

La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins



Les défis à relever pour un territoire durable sont encore nombreux… Mais chaque petit pas compte ! N’attendons pas de crouler sous les déchets pour faire de l’Ouest et de La Réunion, un territoire où il fait bon vivre, où chaque acteur à son échelle participe activement à la réduction des déchets autrement destinés à l’enfouissement. Changeons nos comportements ! Nous vous invitons, à travers des opérations de sensibilisation à privilégier le don, le troc, la réparation, le réemploi et le recyclage. Soyez nombreux au rendez-vous, on compte sur vous 😉