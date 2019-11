SERD 2019 | Nous avons tous le pouvoir d’agir !

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas…

Réduisons – Recyclons – Réutilisons ! C’est la règle des 3R, simple à retenir…







Achetez malin et consommez mieux !

Samedi 16 novembre (14h-18h) : Super U de Trois-Bassins

Dimanche 17 novembre (8h30-12h): Leader Price de La Possession

Samedi 23 novembre : Jumbo Sacré Cœur au Port (8h30-12h) et Jumbo Savanna à Saint-Paul (13h30-18h)

Dimanche 24 novembre (9h-12h) : Leclerc Portail à Saint-Leu



Participez à nos animations interactives

Visitez le centre de tri, avec un guide, pour mieux comprendre le circuit des déchets triés destinés au recyclage.



► Inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour l’un des deux créneaux au choix : 9h et 10h45.



Participez à un atelier de jardinage au naturel (compostage de matières organiques), couplé d’une démonstration de fabrication de jardinière à base de bois de palette recyclé.

► Inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour l’un des deux créneaux au choix : 9h et 10h30.





Visitez des associations qui placent la réduction des déchets au cœur de leurs activités



Mardi 19 novembre



Mercredi 20 novembre



Vendredi 22 novembre



Réparez plutôt que jeter !

Mercredi 20 novembre (après-midi) : médiathèque HEVA à La Possession

Vendredi 22 novembre (matin) : O’Kartié, le fablab de l’Étang Saint-Paul (4, rue Jacquot)

Astuce futée : achetez d’occasion pour dépenser moins et évitez de prendre du neuf, consommateur de ressources naturelles. Louer plutôt que d’acheter. ► Consultez l’annuaire des réparateurs de La Réunion.





Zoom sur d’autres événements marquants



Brocante industrielle au Port

Vendredi 22 novembre (13h30-16h) pour les professionnels et artisans

Samedi 23 novembre pour tout public (8h-16h)

En savoir + sur cet événement







Journée d’animation à la Grotte du Peuplement (Saint-Paul)

Restez connectés… Retrouvez durant toute la SERD, des trucs et astuces pour réduire vos déchets. Y’aura également des jeux sur notre page Facebook avec des cadeaux à gagner ! Tous à vos clics…



► Outre la sensibilisation qui sera menée en interne auprès des agents du TCO, des rencontres sont prévues avec les usagers. Consultez le programme dans l’Ouest. Nous vous attendons nombreux !Nos médiateurs vous sensibilisent à l’achat malin et à la chasse au gaspi, à travers des jeux et toujours dans la bonne humeur. Comment choisir ses produits ? Comment éviter le gaspillage alimentaire ? … Ils vous dévoileront des trucs et astuces simples à appliquer dans votre quotidien. Rencontrez-les, caddie en main, avant de faire vos courses…Rendez-vous dans certaines grandes surfaces situées sur les 5 communes du territoire de la côte Ouest Les parents achètent et les marmailles sont prescripteurs… Partant de ce principe, nos médiateurs visiteront également des établissements scolaires sur les 5 communes du TCO, afin de sensibiliser des élèves du CP à la 5e, au gaspillage alimentaire que l’on peut éviter et à l’achat malin pour consommer de façon plus consciente.L’environnement et votre porte-monnaie vous remercieront à coup sûr !Quoi de plus parlant que de voir et de pratiquer soi-même…?Nos médiateurs vous donnent rendez-vous le mercredi 20 novembre au centre de tri situé sur Le Port.Pour l’occasion, elles vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée de leur site et vous faire découvrir leurs activités :► Rendez-vous dans les locaux de Récup’R (12, avenue Grand Piton à Saint-Paul) avec l’association Ekopratik dans un esprit convivial. Au programme de cette journée (10h-20h) d’accès libre : Braderie (bric à brac, Livres, CD/DVD, chaussures,vêtements) + Espace vente A3E | RéparaliThon | Espace sensibilisation | Espace d’exposition d’éléments faits à partir de récup’ | Espace détente/restauration/lecture.Possibilité de restauration sur place (à la charge des consommateurs) : boissons, crêpes et des bananes au chocolat faites avec un four solaire !► L’association Kaz Maron (35 chemin Gros Eucalyptus, La Saline) vous propose une journée “Parcours Ékolo” de 9h à 15h : Compost | Présentation du Jardin Bio et du cycle de reproduction des végétaux | Sentier Déchets avec une création à partir des déchets collectés | Remplacer les objets du quotidien & créer un pot de fleur en bambou | Atelier “Construction en Palette” | Atelier Tisane et sensibilisation à la sur-consommation des médicaments | Toilettes sèches, …► L’association Ti Tang Récup (21, avenue Grand Piton à Saint-Paul) vous présente ses activités relatives à la récupération de TLC (Textiles – Linge de maison – Chaussures), ventes, fabrication de nouveaux objets à partir des objets triés.► L’association An Grèn Koulèr (rue Christian Sinope, derrière l’école Ariste Bolon au Port) vous propose 2 ateliers pour apprendre à fabriquer une mini-jardinière autonome. ► La jardinière autonome est une technique qui permet de stocker l’eau et de la restituer pour vos plantes progressivement. Cette jardinière peut se faire dans de nombreux matériaux de récupération.Participez activement à l’un des Réparali Kafé proposés par le TCO et l’association Ekopratik durant la SERD :Rendez-vous à la Halle des manifestations pour la 1ère édition de la Brocante industrielle La Ville de Saint-Paul donne rendez-vous aux élèves de CM1 et CM2 de la commune, le vendredi 22 novembre (9h-15h), pour une sensibilisation et des activités ludiques et pédagogiques.