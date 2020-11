SERD | Mieux gérer nos déchets : l’Ouest s’engage !

Le TCO, la SEMTO et CYCLÉA se mobilisent pour la qualité de vie des Réunionnaises et des Réunionnais.



Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), sur une initiative de la SEMTO et de CYCLÉA au service du Territoire de la Côte Ouest, le territoire s’engage auprès de ses usagers pour les sensibiliser à la réduction et à une meilleure gestion des déchets.



Le réseau kar’ouest et CYCLÉA, se mobilisent pour promouvoir le recyclage des déchets et les mobilités douces avec l’action « mon boutey plastik i fé voyaz a moin ».



Du 23 au 27 novembre, un usager apportant 10 bouteilles plastiques en gare pour les recycler se verra remettre 2 titres de transport kar’ouest, dans les gares routières de Saint-Paul et du Port et dans les agences de La Possession, Trois-Bassins et Saint-Leu.



Des bacs seront également mis à disposition pour collecter les bouchons de bouteille en plastique au bénéfice de l’association Handi Bouchons Réunion (mis en œuvre dans le cadre du partenariat CYCLÉA), qui soutient l’activité sportive des personnes en situation de handicap depuis 2006 notamment par l’achat de matériel de sport.



Les bénéfices ?

– Informer, mais surtout impliquer les habitants du Territoire de la Côte Ouest dans la gestion et le tri de leurs déchets pour préserver notre île« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

– Inciter les voyageurs du réseau kar’ouest à tendre vers le zéro « papier » et à adopter les cartes rechargeables

– Inciter les habitants du Territoire de la Côte Ouest à prendre les transports en commun pour décongestionner les routes et promouvoir les alternatives écologiques au tout-voiture

– Informer sur la situation des personnes en situation de handicap et encourager leur pratique sportive grâce au partenariat avec l’association Handi Bouchons Réunion.



Le TCO, la SEMTO et Cycléa : un engagement renforcé pour le traitement des déchets



Cette opération commune relative à la SERD s’inscrit dans le cadre d’une collaboration renforcée pour mettre en cohérence les stratégies de développement dans les différents secteurs d’intervention du TCO, dans une perspective de transition écologique : c’est tout l’Ouest qui s’engage !



Pour le TCO, l’action portée durant cette Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est symbolique de la vision portée par le territoire. L’intercommunalité est pleinement engagée pour faire de l’Ouest un territoire à l’avant-garde en matière de développement durable.



La responsabilité sur les sujets environnementaux sous-tend l’ensemble des travaux menés par la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest. Les communes du territoire disposent d’un patrimoine naturel unique, patrimoine mondial de l’UNESCO, qui fait la fierté de tous.



Ces sites majestueux appellent à la responsabilité individuelle et collective d’agir pour préserver ce patrimoine en commun.



Quelques chiffres



• Près de 215 000 personnes résident sur le Territoire de la Côte Ouest en 2020 et produisent environ 265 kg de déchets par an et par habitant, soit 56 424 tonnes d’ordures collectées au total.

• Cycléa traite chaque année 441 tonnes de bouteilles plastiques en moyenne via la collecte sélective. Leur recyclage et leur valorisation sont donc indispensables.



• Le réseau kar’ouest, où seront collectées les bouteilles plastiques, dessert les points stratégiques de toutes les communes du TCO – soit + de 2 000 arrêts – via ses 61 lignes.