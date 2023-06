A la Une . "SEPanouir" : Quand l'art se met au service de la lutte contre la sclérose en plaques

Du 2 juin au 7 juillet 2023, la mairie de Petite-Île accueille l'exposition "SEPanouir", fruit d'un projet novateur alliant art, culture et santé. Porté par l'association SEP Sport & Co et l'artiste photographe Marie Manecy, ce projet vise à améliorer la santé et le bien-être d'un public touché par la sclérose en plaques (SEP), une maladie neurodégénérative. Par GD - Publié le Samedi 3 Juin 2023 à 15:34





Le processus de création artistique s'est étendu sur 8 mois, comprenant 13 séances au total, avec la participation de 8 membres de l'association, qu'ils soient malades ou aidants. Le résultat est un cheminement en 17 étapes photographiques. Ces photographies retracent les émotions, les chocs, les peurs et les angoisses liés à la maladie, mais aussi les moments de joie. Elles reflètent le parcours depuis l'impact initial de la maladie jusqu'au choix de vivre pleinement, de s'épanouir.



L'association SEP Sport & Co est engagée dans l'accompagnement des personnes dont la vie est impactée par la SEP et le handicap, qu'il soit visible ou invisible. La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux central, présente dans le cerveau et/ou la moelle épinière et dont l'origine reste encore méconnue.



Marie Manecy, l'artiste photographe à l'origine de cette exposition, explore les thématiques de l'identité et du mouvement à travers ses travaux photographiques. Depuis plusieurs années, elle intègre le public dans sa démarche artistique en proposant des accompagnements individuels en photographie thérapeutique. Son approche a déjà touché environ 1200 personnes, qu'elles se trouvent en milieu ordinaire, scolaire, pénitentiaire ou en établissement de santé.



L'exposition "SEPanouir" est une occasion unique de découvrir les multiples dimensions de la vie avec la SEP, tout en appréciant l'expression artistique et le pouvoir transformateur de l'art. Elle met en lumière la force et la résilience des personnes touchées par cette maladie et offre une sensibilisation au grand public sur la réalité de la SEP.



L’association SEP Sport and co met à la vente des tirages des photographies composant l’œuvre afin de financer ses actions.



Ne manquez pas cette exposition qui invite à réfléchir, à ressentir et à célébrer la capacité humaine de s'épanouir malgré les défis. Un témoignage poignant qui souligne l'importance de l'art et de la culture dans le domaine de la santé. Rendez-vous à la mairie de Petite-Île pour une expérience artistique unique. "SEPanouir" est le résultat d'une collaboration étroite entre l'association SEP Sport & Co et la photographe Marie Manecy. Ce projet a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets Culture et Santé, initié chaque année par la Direction des Affaires Culturelles et l'Agence Régionale de Santé, qui vise à soutenir des initiatives innovantes alliant art et santé.Le processus de création artistique s'est étendu sur 8 mois, comprenant 13 séances au total, avec la participation de 8 membres de l'association, qu'ils soient malades ou aidants. Le résultat est un cheminement en 17 étapes photographiques. Ces photographies retracent les émotions, les chocs, les peurs et les angoisses liés à la maladie, mais aussi les moments de joie. Elles reflètent le parcours depuis l'impact initial de la maladie jusqu'au choix de vivre pleinement, de s'épanouir.L'association SEP Sport & Co est engagée dans l'accompagnement des personnes dont la vie est impactée par la SEP et le handicap, qu'il soit visible ou invisible. La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux central, présente dans le cerveau et/ou la moelle épinière et dont l'origine reste encore méconnue.Marie Manecy, l'artiste photographe à l'origine de cette exposition, explore les thématiques de l'identité et du mouvement à travers ses travaux photographiques. Depuis plusieurs années, elle intègre le public dans sa démarche artistique en proposant des accompagnements individuels en photographie thérapeutique. Son approche a déjà touché environ 1200 personnes, qu'elles se trouvent en milieu ordinaire, scolaire, pénitentiaire ou en établissement de santé.L'exposition "SEPanouir" est une occasion unique de découvrir les multiples dimensions de la vie avec la SEP, tout en appréciant l'expression artistique et le pouvoir transformateur de l'art. Elle met en lumière la force et la résilience des personnes touchées par cette maladie et offre une sensibilisation au grand public sur la réalité de la SEP.L’association SEP Sport and co met à la vente des tirages des photographies composant l’œuvre afin de financer ses actions.Ne manquez pas cette exposition qui invite à réfléchir, à ressentir et à célébrer la capacité humaine de s'épanouir malgré les défis. Un témoignage poignant qui souligne l'importance de l'art et de la culture dans le domaine de la santé. Rendez-vous à la mairie de Petite-Île pour une expérience artistique unique.