SEPT : Krishna Sawoo candidat aux élections législatives sur la 6ème circonscription

Madame, Monsieur,



Par cette lettre, je vous fais part de ma candidature aux élections législatives de juin 2022, dans la sixième circonscription de La Réunion 974. Cette circonscription est détenue par la Députée (Les Républicains) Mme Nadia RAMASSAMY, et sa prédécesseur Mme Monique ORPHÉ en tant que conseillère départementale (canton 9 Saint-Denis 1).



De par leur inaction, elles ont creusé le fossé entre les électeurs et les élus. Aujourd’hui, les partis politiques traditionnels ne répondent plus aux attentes des Réunionnais-es.



Je souhaite donner un nouveau souffle à cette circonscription, redynamiser le débat démocratique et valoriser le projet de justice sociale et écologique. Mon engagement est sans faille car je mesure l’investissement que nécessite l’engagement politique auprès des citoyens, et les devoirs qu’il impose. Je suis prêt à m’engager dans le combat qui nous attend, et à défendre le programme et les valeurs que SEPT présidée par Yvette DUCHEMANN, (SOLIDARITÉ ECOLOGISTE POU NOUT TÈR) propose à ses adhérents. Je place l’humain au cœur de mes préoccupations, de mon action et de mon programme que je vous présenterai tout au long de ma campagne. Nous devons donner l’envie à nos électeurs de croire que notre politique peut changer le destin de La Réunion. Cette circonscription a besoin d'un élu de combats, de convictions en nos idées et en nos valeurs républicaines. Je suis sûr et certain que de tels atouts seront déterminants pour répondre aux attentes des électrices et des électeurs et pour nous permettre de sauver ce territoire. Enfin, je compte être un élu de proximité avec une permanence porte ouverte sans rendez-vous. C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à l'investiture de cette circonscription pour répondre aux défis qui sont les nôtres : réchauffement climatique, inégalités sociales, discriminations, diverses crises actuelles que nous sommes en train de subir. J’invite les électrices et les électeurs, toutes les personnes déçus par la politique actuelle, toutes les personnes qui ont renoncé à aller voter, de venir partager, ensemble, mon slogan :



« LE BON SENS POUR CONSTRUIRE DEMAIN »



Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération.



Krishna SAWOO

CANDIDAT ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 6ÈME CIRCONSCRIPTION 974