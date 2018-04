Social SEMA'Réussite: 70 Réunionnais réintégrés professionnellement en 2017 Les rencontres SEMA’Réussite ont une nouvelle fois porté leurs fruits. 70 personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi pendant l'année 2017. La SEMADER compte bien rééditer cette performance en 2018. Et ça se passait déjà ce mercredi à Saint-Denis.

Lancées en 2015, les rencontres SEMA'Réussite sont toujours un succès en matière d'aide à l'insertion professionnelle. Elles ont pour but de réinsérer les personnes éloignées de l'emploi. Aussi bien des jeunes entre 18 et 25 ans, issus des quartiers, que des adultes sans qualification, en reconversion ou celles souhaitant créer leur propre activité.



Elles ont été mises en place par le RSMA-R et ont été reprises l'année suivante par la SEMADER, qui s'est entourée des Maisons Familiales Rurales ainsi que de l'Ecole de la 2e chance. En 2017, le dispositif a été rejoint par de nouveaux partenaires, comme le Forum Réunionnais de la Jeunesse, la Chambre de Métiers et d’Artisanat, PasseSports OI, La Cité des Métiers, Tétranergy, La Maison de l’Emploi du Nord et l’ADIE Réunion.



Cette année, 70 nouvelles personnes ont été intégrées dans des dispositifs de formation, sur 157 participants. Elles proviennent des quatre coins de l'île. La part des hommes et des femmes est approximativement égale et ce sont les jeunes entre 21 et 25 ans qui sont le plus concernés.



Pour 2018, la SEMADER poursuit son action afin que "plus de Réunionnais soient formés, qualifiés et insérés dans la vie active". Le bailleur social proposera ainsi des formations, des contrats, des mises à niveau, et bien d'autres ateliers tournés vers l'emploi lors de ses rendez-vous SEMA'Réussite, comme à Saint-Denis ce mercredi 18 avril. Et ce, dans plus de 50 secteurs professionnels différents. Charline Bakowski Lu 193 fois





