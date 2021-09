Communiqué SEIZE : Un accompagnement aux économies d’énergie destiné aux collectivités et entreprises

Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé comme objectif de parvenir à l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Porté par Eco CO2 en partenariat avec ISODOM dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, le programme SEIZE a pour vocation de sensibiliser et accompagner les entreprises et collectivités de La Réunion à la maîtrise de la demande en énergie. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 11:36

Le programme SEIZE propose aux professionnels réunionnais, notamment aux TPE/PME, des outils gratuits et sur-mesure afin de connaître et comprendre leur consommation d’énergie, pour ensuite agir afin de mieux la maîtriser. Adaptées aux différents secteurs d’activité, les offres sont prises en charge à 100% et permettent aux entrepreneurs, collectivités et salariés de participer à plusieurs actions : • Atelier de formation à destination des dirigeants et des collaborateurs • Mise à disposition d'un kit de mesure et de suivi des consommations • Accompagnement vers les dispositifs d’aides disponibles à La Réunion Afin d’accélérer la transition énergétique des professionnels et soutenir La Réunion dans ses actions en faveur de la maîtrise de la demande en énergie, le programme SEIZE vise un objectif de 1950 professionnels réunionnais engagés à la fin de l’année 2022. Financé à 100 % dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et labellisé par le ministère de la Transition écologique, le programme SEIZE bénéficie du soutien de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et s’inscrit dans la démarche « Engagé pour FAIRE ». Déployé à La Réunion par la société de conseil ISODOM jusqu’au mois de décembre 2022, le programme SEIZE est mis en œuvre en coopération avec le comité de Maîtrise de la Demande d’Énergie – composé de l’État à travers la DEAL, la Région Réunion, l’ADEME, et EDF Réunion. Quinze fournisseurs d’énergie contribuent au dispositif en tant que financeurs : CAP Compagnie Antillaise des Pétroles, Électricité de France (EDF), Ola Energy Réunion, Rubis Antilles Guyane, Rubis Vivo Energy, SAPR Société Antillaise des Produits, SRPP Société Réunion de Produits Pétroliers, Total Caraïbes, Total Guadeloupe, Total Mayotte, Total Réunion, SOL Antilles Guyane SAS, SOL Guyane française, VITOGAZ France, VIVO Energy Réunion.