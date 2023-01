A la Une .. SDM confirme sa venue à La Réunion

Le rappeur SDM sera bien à La Réunion pour un show exclusif lors de la deuxième soirée du Kartel Urban Live 4 au champ de foire de Bras-Panon le 12 mars prochain. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 10:34

L'Internet réunionnais s'est embrasé cette semaine après l'annonce par le Kartel Prod de la venue de SDM pour le Kartel Urban Live 4 qui se déroulera les 11 et 12 mars prochain au champ de foire de Bras-Panon. Tayc sera la tête d'affiche de la première soirée et de SDM sera présent le lendemain pour un show exclusif.



Beaucoup d'internautes s'étaient interrogés sur la venue de SDM car ses réseaux sociaux n'indiquaient pas de déplacement à La Réunion. Mais le rappeur a mis les points sur les i ce week-end et a confirmé qu'il sera à Bras-Panon le 12 mars prochain pour la quatrième édition du Kartel Urban Live qui se déroulera pour la première fois sur deux soirées.



