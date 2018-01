Communiqué SDIS974: Cyrille Melchior veut "apporter des précisions" sur sa position Interrogé ce vendredi sur de supposés manquements concernant les interventions du SDIS dans les hauteurs de Saint-Pierre pendant le passage de Berguitta, Cyrille Melchior avait reconnu que "beaucoup de choses n'allaient pas", ce qui avait amené le préfet "à faire appel aux militaires" pour aider sur le territoire. "Cela veut dire que le SDIS n'est pas capable d'apporter des solutions. Il y a des efforts à faire en termes d'organisation et de mobilisation des moyens", avait-il poursuivi. Le président du Département et de la CASDIS a envoyé ce samedi soir un communiqué pour apporter des "précisions" sur sa position. Le voici :

Suite à la réunion de ce vendredi 19 janvier au syndicat mixte de pierrefonds, pour faire le point avec les maires et présidents des intercommunalités affectés par Berguitta, je souhaite apporter des précisions sur les propos qui ont été relatés par la presse concernant ma position sur le SDIS 974.



Bien que des dysfonctionnements existent sur les plans organisationnel et managérial, je tiens à préciser qu'avec l'ensemble des agents administratifs, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, j'ai décidé de fixer la remise à niveau du SDIS comme l'une des principales priorités de la mandature. Cette vision stratégique ne remet en aucun cas en cause la qualité du travail, de l'implication et de l'engagement de l'ensemble des agents.



À ce titre, je tiens à saluer le déploiement opérationnel de plus de 300 pompiers mobilisés sur le terrain au sein des PC communaux de l'île et des PC ORSEC placés sous la responsabilité du Préfet et des Sous-Préfets.



Le pire a pu être évité, notamment grâce au sauvetage de 86 personnes effectué par les soldats du feu. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer.



En mon nom propre et en celui des Conseillers Départementaux, je tiens à remercier l’ensemble des agents du SDIS pour leur professionnalisme.



Et au nom des Réunionnais je tiens, chers pompiers, à vous dire merci !



Cyrille MELCHIOR

Président du Département et du CASDIS de La Réunion

