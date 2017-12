SDIS : Victime d'un accident de plongée, un pompier porte plainte contre sa hiérarchie

Un pompier a décidé de porter plainte contre le SDIS suite à un accident de plongée survenu en 2015 à Saint-Leu.



Selon les informations du Quotidien, le pompier, qui a exercé au sein de la brigade nautique de Saint-Leu entre 2010 et 2015, a été victime le 28 juillet 2015 d’un accident de décompression et a failli en mourir.



Il reproche au lieutenant responsable de ce stage de formation de ne pas "avoir pris la mesure de la gravité des faits", ne déclenchant pas "le protocole de soins adéquat", écrit Le Quotidien.



Interrogé par le média, son avocat dénonce "l’omerta" qui règne au sein du SDIS.



Un recours a été déposé par le pompier au tribunal administratif pour que soit reconnue la responsabilité du SDIS. Il a par ailleurs déposé plainte auprès du Procureur de la République de Saint-Pierre pour "non assistance à personne en danger", termine Le Quotidien.