SDIS: Une minute de silence pour les 3 sapeurs-pompiers décédés en janvier 2018

En ce début d’année, 3 sapeurs-pompiers sont décédés en portant secours à des personnes en danger.



Ce lourd tribut rappelle une fois de plus la dangerosité de notre métier, mais aussi l’engagement et le dévouement de nos personnels dans les actions menées pour tenter de sauver des vies humaines.



Le Sergent Robert SANDRAZ, 64 ans, est décédé alors qu’il tentait de sauver une mère et son enfant réfugié sur le toit d’une voiture au milieu d’un cours d’eau en crue.



Le Caporal Jonathan COTTREZ, 32 ans, et le sapeur Arnaud DAUCHY, 20 ans, sont décédés lors d’un incendie dans une maison, en tentant de sauver les personnes présentes dans l’habitation.



Afin de rendre hommage à ces sapeurs-pompiers volontaires, une minute de silence sera observée ce jour dans toutes les casernes du département à 12h00.



Au centre de secours de Saint-Denis, le Colonel Hervé BERTHOUIN, directeur départemental du SDIS, le Colonel Dominique FONTAINE, chef d’Etat-major du SDIS, ainsi que les personnels présents sur le site participeront à cet hommage.