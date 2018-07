<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion SDIS : Un nouveau centre d'incendie et de secours à Saint-André

Cyrille Melchior, Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (CASDIS 974) et Jean-Paul VIRAPOULLE, Maire de Saint-André, en présence d’Amaury de Saint-Quentin, Préfet de La Réunion, des élus du CASDIS, du Colonel Hervé Berthouin, Directeur départemental du SDIS 974, des membres de l’encadrement de l’établissement, du personnel du centre de secours de la commune et des intervenants de l’opération, ont inauguré le nouveau centre d’incendie et de secours de Saint-André.



Ce centre de secours se situe Chemin Lefaguyès (Zone d’activité Andropolis) sur un terrain de 4 890 M2 mis à disposition par la commune – L’investissement total d’un montant de 2 929 500 euros est financé par le Département de la Réunion à hauteur de 80 % et par la ville de Saint-André à hauteur de 20 %.



Le Département de La Réunion a assuré la maîtrise d’ouvrage, La SPL Avenir Réunion (SPLAR) est mandataire de l’opération et la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement de maitrise d’œuvre : Concept’Architecture, INSET et ISOMETRIC.



Cette réalisation immobilière est le fruit d'une étroite collaboration entre les personnels du Groupement du patrimoine bâti du SDIS de La Réunion, les services techniques du Département et ceux de la commune de Saint-André.



Située dans l’un des plus gros bassins de population et d’interventions de secours de La Réunion, la caserne de Saint-André est un centre comprenant 13 Sapeurs-Pompiers à la garde (24H) qui réalisent près de 3000 interventions par an.



Au-delà des interventions effectuées sur le territoire de leur commune, les sapeurs-pompiers de Saint-André interviennent également en renfort ou en substitution sur l’ensemble bassin Nord-Est.



Priorité à la modernisation et l’amélioration des conditions de travail



La construction de ce nouveau centre concrétise la politique de casernement arrêtée par Cyrille Melchior, Président du CASDIS et par l’ensemble des élus du conseil d’administration.



« Ces opérations stratégiques engagées, en lien avec le Département et les communes, dans le cadre des travaux de renouvellement et de mise aux normes des casernes du SDIS, visent à améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers et à maintenir la qualité de secours prodigués quotidiennement en faveur des Réunionnais » précise Cyrille Melchior.



« A travers ce type de grands chantiers de construction, c’est l’économie locale réunionnaise qui est soutenue. Une quinzaine d’entreprises locales sont intervenues sur ce chantier de construction du centre de secours de Saint-André » ajoute le président du conseil d’administration.



Début des travaux : février 2016

Livraison : décembre 2017



Coût de la construction



Coût de l’opération de construction : 2 929 500 euros TTC, financés par le Département de La Réunion à 80 % et par la ville de Saint-André à 20 %



Description et surfaces du futur centre



Le centre est composé de 2 corps de bâtiments :



-Le premier, parallèle à la rue, regroupe l’administration au rez-de-chaussée et des zones de vie au R+1.

-Le deuxième, perpendiculaire au premier, regroupe des remises pour les engins et de locaux techniques.



-> En totalité, ces deux bâtiments couvrent une surface totale de 1 000 m².



-L’aire d’exercices et de manœuvres représente 1 600 m².



Le centre de secours de Saint-André en chiffres :



Chef de centre : Capitaine Léonce Villandeuil



Adjoint au chef de centre : Adjudant-chef Gérald Bédier



13 sapeurs-pompiers à la garde / 2 825 interventions en 2017



Moyens humains



37 Sapeurs-pompiers professionnels

60 Sapeurs-pompiers volontaires

6 sapeurs-pompiers en service hors-rang



Véhicules opérationnels : 5



2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)

1 Véhicule de Secours Routier (VSR)

1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF)

1 Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL)



Casernes livrées depuis 2003 :



2003 : Saint-Leu (construction – 2,8M€)



2006 : Sainte-Rose (construction – 750 000 €)



2007 : Trois Bassin (construction – 1,7M€)



2011 : Petite île (réhabilitation et extension – 525 000 €)



2012 : Possession (construction – 2,9M€) et Saint-Joseph (construction – 2,4M€)



2015 : Saint-Denis (réhabilitation lourde – 6,9M€)



2018 : Les Avirons (construction : 2.5M€), Saint-Pierre (construction : 5,6M€) et Saint-André (construction ; 2,9 M€)



Hauteur d'investissement depuis 2003 : 29 M€ Département de La Réunion





