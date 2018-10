SDIS 974: 50 petits pompiers d’un jour parrainés par 1000 Sourires

Avec la brigade cynotechnique, les enfants ont fait la rencontre de deux serpents, un furet et un iguane. ”L’objectif, c’est que vous sachiez comment réagir si vous rencontrez ce que l’on appelle des NAC, pour nouveaux animaux de compagnie ”, insistent les hommes de la brigade.



Dans l’atelier suivant, ils ont pu monter dans la nacelle de la grande échelle. Ils ont ensuite appris à manipuler une lance à incendie, non sans quelques éclaboussures, avant de s’intéresser au drone du SDIS, devenu un outil indispensable pour les interventions sur terre et en mer.