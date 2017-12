SCI Le Superb : Une quarantaine d'investisseurs chinois obtiennent satisfaction face à Patrick Jiang

La présidente du TGI de Saint-Pierre a rendu hier une ordonnance mandatant le cabinet d'administrateurs judiciaires Chavaux-Picard en vue d'organiser les assemblées générales de la SCI "Le Superbe".



Elle avait été saisie par Me Alain Rapady, au nom d'une quarantaine d'investisseurs chinois qui se plaignaient que cette SCI n'aient pas organisé d'assemblées générales en vue d'approuver les comptes depuis 2015.



La SCI "Le Superbe", au capital de 30 millions d'euros, avait été créée par un Chinois né en Chine, vivant à la Réunion, Patrick Jiang, dans le but de vendre 84 villas censées être de luxe à des compatriotes chinois fortunés.



Le problème vient que le projet, qui devrait aujourd'hui être terminé, n'est toujours pas achevé, la plupart des villas étant encore en chantier.



Patrick Jiang avait placé sa soeur Sylvie comme gérante, mais celle-ci a préféré démissionner dans le courant de cette année, dès que la nouvelle des plaintes déposées contre elle et son frère a commencé à fuiter. Depuis, elle a quitté la Réunion, tout comme son frère et sa concubine qui se sont installés à Shangaï, ce qui explique les difficultés rencontrées par l'huissier pour leur remettre l'assignation.



C'est tout ce mic-mac que la présidente du TGI qualifie de gestion "des plus opaques", ce qui justifie selon elle la nomination du cabinet d'administrateurs judiciaires avec comme mission de mettre un peu de clarté dans tout cela.



Me Alain Rapady que nous avons pu joindre, se réjouit de cette décision mais ne compte pas en rester là. Il compte maintenant mettre en cause la responsabilité de la gérante démissionnaire.



Il s'agit de la première déconvenue judiciaire pour la famille Jiang. Il est à craindre que ce ne soit pas la dernière...