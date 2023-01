A la Une .. SAURA, un projet pour sensibiliser les pêcheurs aux captures accidentelles de requins marteaux et de récif

L’association Shark Citizen initie des actions d’enquête et de sensibilisation à destination des pêcheurs de loisirs, certains requins pêchés accidentellement étant classés en danger critique d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Par N.P - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 15:25





Les enquêtes seront réalisées directement sur les sites de pêche et seront l’occasion de rencontrer les pêcheurs, d’échanger avec eux et de collecter des informations pour mieux caractériser la pêche des requins à la côte (pêche du bord et en mer). Elles permettront également de sensibiliser les personnes interrogées à la reconnaissance des espèces ciblées par le projet, à la fragilité de leurs populations locales et à la réglementation qui les concerne. En effet, d’après un sondage IPSOS de 2021, 78% des pêcheurs du bord ne connaissent pas la réglementation qui protège les 5 espèces de requins de récif fréquentant nos côtes.



En outre, cette pêche du bord entraîne la capture (volontaire ou non) de nombreux requins marteaux juvéniles. Non protégés, ils sont pourtant classés en danger critique d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Les eaux réunionnaises semblent être une nurserie pour les requins marteaux, il est donc d’autant plus important de faire connaître et de protéger ce patrimoine local exceptionnel et menacé.



Les enquêtes se feront de manière anonyme. Une plaquette regroupant les informations essentielles sera remise aux pêcheurs et sera distribuée dans différents commerces spécialisés (notamment les boutiques de pêche). Elle est également disponible en téléchargement sur le site de l’association (



L’objectif de cette sensibilisation est de créer un lien avec les pêcheurs, d’inciter à la relâche des individus capturés aussi rapidement que possible et de faire remonter les observations, point essentiel pour comprendre et protéger les populations.



Si vous êtes pêcheur, vous pouvez également répondre directement à l’enquête en ligne. (



