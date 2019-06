SARA 112: L'appli réunionnaise d'assistance aux gestes de secours a besoin d'un coup de pouce

Expérimentée avec succès sur la dernière édition du Grand Raid, l'application qui est encore en version test a désormais besoin d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Pour cela, les créateurs lancent un appel à la solidarité via une



Devenir acteur des secours "Augmenter les chances de survie de chaque victimes et faciliter la prise d'un appel d'urgence". C'est l'objectif de SARA112, l'application d'assistance aux gestes d'urgence créée à La Réunion par deux pompiers.Expérimentée avec succès sur la dernière édition du Grand Raid, l'application qui est encore en version test a désormais besoin d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Pour cela, les créateurs lancent un appel à la solidarité via une cagnotte lancée sur une plateforme de financement participatif . "Il nous faudrait atteindre 5000€. Le but de cette campagne de crowdfunding est de rendre l'application plus sûre et plus efficace", explique Romain Pages, secondé dans ce projet par Xavier Lesaffre, médecin urgentiste.

Mise en place avec le soutien de la technopole de la Réunion, SARA 112 est une application brevetée. En plus de la géolocalisation, de la prise de photos/vidéos, et de l'alerte de secouristes à proximité, cette appli née à La Réunion propose une alerte simplifiée via un "gros bouton", la prise en main dès l'appel par un professionnel (pompier, SAMU par exemple), et le déclenchement sans action de la part de l'utilisateur de la vidéo des gestes à réaliser (massage cardiaque par exemple). Et pour ceux qui le souhaitent, il est même possible de remplir son profil avec ses antécédents ou traitements (qui ne seront transmis qu'en cas d'appel).



"Ce procédé permet donc à une personne non formée aux gestes de secours de pouvoir réaliser les gestes qui sauvent. C'est-à-dire que les 80% de la population non-formés aujourd'hui peut, en cas d'urgence, devenir acteur des secours", expliquent les fondateurs. Un bon moyen de sauver des vies, même si cela ne remplace pas une véritable formation aux gestes de premiers secours.

--

Le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/sara-112?fbclid=IwAR0UqtxdrCeJ7-QiAqA8gSJVeEbmm9cV3KeO02SpcgMUTqnG1oueeCtXunQ