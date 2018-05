SAIPER UDAS: "Soutien au personnel hospitalier en grève"

Le SAIPER UDAS soutient le personnel hospitalier en grève et en manifestation ce mardi 22 mai 2018.



Seule une nécessaire solidarité permettra de construire une riposte aux différentes réformes en cours.



Toutes ces réformes se construisent contre les personnels, privilégiant certains au détriment d’autres. Ainsi, l’équation macronienne consiste à donner plus mais à un plus petit nombre de personnes, les nouvelles réformes concernant l’action sociale sont construites sur ce principe :maintenant , même les prestations sociales se lisent à travers un prisme élitiste.



Ce même mardi 22 mai 2018, les jeunes recevront la réponse à leurs vœux formulés sur Parcoursup ; beaucoup d’entre eux vont se retrouver "en attente" ou sans aucun vœu retenu ; cette plateforme poursuivra son but trier, classer, les uns , les autres sans aucun bénéfice pour ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés.



Dans tous les cas, il est hors de question que les salariés acceptent des baisses de salaire au profit d’une fausse solidarité qui se construit contre eux et ne profitent qu’à une minorité élue et privilégiée.



Ancrons les luttes dans nos réalités professionnelles quotidiennes et arrêtons de rêver : grèvons !