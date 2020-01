Courrier des lecteurs [SAINT-DENIS] On prend les mêmes et on recommence ? Saint-Denis mérite mieux que du réchauffé à la sauce Dynastie

A la une d’un journal ce mercredi matin, un titre qui s’il ne relevait pas de l’insulte à l’endroit des citoyens de Saint-Denis, m’aurait presque fait rire. « L’héritière » que nous sert sur un plateau doré Gilbert Annette le futur ex-premier édile du chef-lieu, serait à en croire celui-ci une chance de renouveau pour Saint-Denis. Il faut croire que la définition du vocable renouveau est propre à chacun, car le renouveau par la continuité ne correspond pas à grand-chose de nouveau pour ma personne. Comme l’a écrit Jean-François Kahn « On prend les mêmes et on recommence ? ». Si je me souviens bien des débuts de cette fine équipe, leur affiche de campagne était bâtie sur un quatuor. Puisque Gilbert Annette se plaît à nous dire que seule Ericka est à la hauteur pour prendre sa suite, j’en conclus que Gérald Maillot et Monique Orphé, qu’on ne voit plus à leurs côtés d’ailleurs, n’ont ni la capacité ni la popularité, ni la brillance d’esprit pour être cette chance pour les dionysiennes et dionysiens. C’est bon à savoir. Et je ne doute pas du fait qu’ils ont été heureux de l’entendre dire en public par leur papa politique.



En parlant de papa, Ericka Bareigts quoi qu’elle en dise serait donc bien la fille de Gilbert Annette ? Si l’on en croit la définition du mot « héritage » il s’agirait du patrimoine qu’une personne laisse à sa descendance une fois son décès survenu. Pour ce qui est de l’héritière il s’agit d’une personne qui reçoit des biens en héritage. Les mots et leurs définitions me perdent ! J’ai dû louper un épisode ! La commune de Saint-Denis ferait-elle partie du patrimoine personnel de Sieur Annette ? Serait-il naturel que la mairie de Saint-Denis revienne à Ericka en tant qu’héritière ?? Dans ce cas-là, pourquoi organiser une élection municipale ? Pourquoi faire comme si la vox populi était encore à interroger? Les jeux sont faits, non ?! Il s’agit d’un héritage. Ils vont donc juste partager le bien et la population n’a pas son mot à dire, puisqu’aux dernières nouvelles elle ne fait pas parties des héritiers… D’ailleurs dans une société réunionnaise post Gilets Jaunes, le népotisme assumé en politique, ou plus simplement dit, l’abus qu’une personne fait de son influence en faveur de sa famille, est-il toujours cautionné par la population ? J’aurai la réponse à cette question en mars 2020.



Tant de questions et si peu de lisibilité dans la proposition d’héritage qui serait transmis dans une volonté de permettre à Saint-Denis et ses concitoyens de trouver le renouveau… Une fois de plus, cette équipe a choisi de privilégier la forme au fond …

C’est dans un style tout en légèreté que Madame Bareigts a informé la population de sa candidature et de la chance qu’elle offrait à la ville en lui proposant son expérience et ses aptitudes. Elle évoqua également la bienveillance dont il fallait dorénavant faire preuve pour diriger la première ville des outre-mer. Bienveillance. Ce sont les agents municipaux qui ont dû s’étouffer en entendant prononcer ce mot. Je crois sans trop m’avancer que les dix dernières années de management de l’entreprise municipale par l’équipe actuelle, leur laissera bien des souvenirs mais aussi nombreux puissent-ils être, la bienveillance n’en fera pas partie.



« L’Humain c’est capital » est à ce titre un slogan a fait rire plus d’un agent, ou sinon ceux qui connaissent un tant soit peu le style de management gentiment prodigué aux agents. Mais bon ! Qui aime bien, châtie bien dit-on…



Pour finir, si je puis me permettre, je ferais juste remarquer à Madame Bareigts que le fait de se présenter en tant qu’héritière ne l’exempte pas de devoir assumer le bilan et les casseroles de sa majorité. Elle parle du Saint-Denis qu’elle veut nous offrir pour demain. Mais elle oublie qu’elle a eu la dernière décennie pour nous l’offrir ce Saint-Denis onirique où il fait bon vivre. Elle oublie que l’équipe actuelle a eu deux députés, deux présidences de CINOR (l’une sous sa coupe d’ailleurs et l’autre placé sous un régime despotique par Gérald Maillot), la présidence catastrophique de la SODIPARC ; le fiasco de la présidence de la SODIAC ; ainsi que son ersatz de mandat ministériel, pour faire de Saint-Denis une ville à la hauteur de la première ville des outre-mer. Il ne suffit pas de se vautrer dans une auto-satisfaction nauséeuse à souhait en énonçant un bilan qui reflète tout l’amateurisme de cette équipe, pour que les mots se transforment en réalisations. La ville se meurt. Elle est à l’abandon. La population suffoque dans des quartiers paupérisés et laissés pour compte. La jeunesse sans emploi, livrée à elle-même se révolte régulièrement à coups de pierres, ou de cascades à motos dès qu’elle en a l’occasion. L’héritière avait la délégation Insertion. Je me demande donc ce qu’elle en a fait ? Le niveau du sentiment d’insécurité est à un point tel que les gens se cloîtrent ou pire fuient leur chez eux. Vos pratiques d’exploitation de la précarité et de la misère sociale pour asseoir votre pouvoir ces douze dernières années ont conduit à une exacerbation de la haine de l’autre et de ce qu’il est (sans emploi ou d’une culture différente). Le bien-vivre ensemble est en service réanimation, vos choix politiques ont conduits au clivage de la population qui se pointe du doigt à tour de rôle. Cette une de journal ne m’a donc pas fait rire, mais m’a sauté à la gorge comme une sangsue qui n’en a jamais fini de boire le sang de son hôte. Aussi en tant qu’hôte, je vous inviterai comme il se doit à quitter les lieux et à aller réclamer votre héritage ailleurs là où le terme s’applique selon la loi et la morale. Un citoyen consterné par la désinvolture de l’actuelle équipe municipale de sa ville Lu 203 fois







